Muslija wieder allein vorn: Die Bundesligaprofis, die nie ein Spiel gewannen

Brajan Gruda

Brajan Gruda stand in dieser und der vergangenen Saison in 17 Bundesligapartien für Mainz 05 auf dem Platz. Gewinnen konnte der FSV davon keins (8 U, 9 N), an Gruda lag es nicht. Sein kicker-Notenschnitt von 3,27 in dieser Saison kann sich sehen lassen. IMAGO/Kessler-Sportfotografie