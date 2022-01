Muslija soll in Paderborn für Kreativität sorgen

Der SC Paderborn präsentiert seinen ersten Neuzugang in der Winter-Transferphase. Florent Muslija kommt ablösefrei von Ligakonkurrent Hannover.

Der SC Paderborn hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Florent Muslija einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Von Muslija, der ablösefrei von Ligakonkurrent Hannover kommt, erhoffen sich die Ostwestfalen vor allem eines: Kreativität.

"Florent ist ein Spielgestalter, der über Erfahrung in der Bundesliga und der 2. Bundesliga verfügt. Mit seiner Kreativität erhöht er die Möglichkeiten in unserem Kader. Wir freuen uns darauf, dass Florent in Paderborn neuen Schwung in seine Karriere bringen möchte", sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

In zuvor dreieinhalb Jahren in Hannover war der 23-Jährige auf 17 Spiele in der 1. Bundesliga und insgesamt 59 Zweitliga-Einsätze gekommen. In der laufenden Spielzeit kam Muslija 13-mal zum Einsatz. Bei den Ostwestfalen unterschrieb Muslija ein Arbeitspapier bis 2023.