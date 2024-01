Muskuläre Probleme: Hercher verlässt das FCK-Trainingslager

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Kaiserslautern: Mittefeldspieler Phillipp Hercher muss das Trainingslager verletzungsbedingt frühzeitig verlassen.

Verlässt das FCK-Trainingslager in Belek vorzeitig: Phillipp Hercher. IMAGO/Zink

Wie der Zweitligist auf "X" bekanntgab, plagt Phillipp Hercher eine wieder aufgebrochene Hüftverletzung, die den 27-Jährigen schon des Öfteren zu Pausen gezwungen hatte. Laut "Rheinpfalz" könne die Verletzung in der pfälzischen Heimat besser behandelt werden.

Im Trainingslager hatte Hercher am Samstag noch beim 4:1-Erfolg im Testspiel gegen Genclerbirligi Ankara mitgewirkt und war zum zweiten Durchgang eingewechselt worden, nun verlässt der Mittelfeldspieler Belek (Türkei) frühzeitig Richtung Deutschland.

Seit 2019 ist Hercher auf dem Betzenberg zuhause, kam in der aktuellen Spielzeit jedoch im Vergleich zur vergangenen Saison nur unregelmäßig zum Zug. In der 2. Bundesliga kommt er bisher auf fünf Joker-Einsätze, im DFB-Pokal durfte Hercher neben einer Einwechslung einmal von Beginn an ran.