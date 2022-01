"Muskuläre Probleme" bei Haaland - weitere Untersuchungen folgen

Borussia Dortmund hat in Sachen Haaland-Verletzung am Montag einen Zwischenstand vermeldet. Weiterhin ist unklar, wie lange der Torjäger fehlen wird.

Am Sonntag und Montag sei Erling Haaland eingehend untersucht worden, schreibt der BVB auf seiner Website. Dem ärztlichen Bulletin zufolge laboriere der Norweger "an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen".

Neben dem "schmeichelhaften" 3:2 bei der TSG Hoffenheim dreht sich bei den Westfalen also weiterhin scheinbar alles um die Frage: Wie schwer ist Haaland verletzt? Auf eine konkrete Antwort müssen die Fans vorerst noch warten.

Dritte Verletzung in dieser Saison

Für den 21-Jährigen ist es bereits die dritte Muskelverletzung der laufenden Saison, von Ende September bis Mitte Oktober fiel er für drei Spiele aus, wegen einer größeren Problematik im Hüftbeuger verpasste Haaland von Ende Oktober bis Ende November sogar sieben Partien, ehe er beim VfL Wolfsburg überraschend schnell sein Comeback feierte.

Für Dortmund stehen nach der höchst willkommenen Pause von zwei Wochen wichtige Partien an: In der Bundesliga geht es gegen die direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen (6. Februar) und Union Berlin (13. Februar) sowie gegen Borussia Mönchengladbach (20. Februar), in der Europa League warten die Glasgow Rangers (17. und 24. Februar).