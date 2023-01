Muskelverletzungen zwingen Kilian und Pedersen zu Pause

Mit einem 5:0-Testspielerfolg beendete der 1. FC Köln die WM-Pause, dennoch ist die Stimmung getrübt. Mit Luca Kilian und Kristian Pedersen verletzten sich gleich zwei Akteure gegen Lommel.

Eigentlich lief alles nach Plan, als die Kölner am Samstagnachmittag ihre Generalprobe vor dem Re-Start der Bundesliga bestritten. Mit einem souveränen 5:0-Sieg bezwang der Effzeh den belgischen Zweitligisten Lommel SK und konnte nochmal ordentlich Selbstvertrauen tanken, ehe es am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr) dann gegen Werder Bremen in der Liga wieder zur Sache geht.

Während Köln-Coach Steffen Baumgart sich über das Debüt von Winter-Neuzugang Davie Selke freuen konnte, sorgten zwei verletzungsbedingte Auswechslungen in der Defensive für eine gedämpfte Stimmung beim 51-Jährigen: Kristian Pedersen und Luca Kilian mussten das Feld bereits in der ersten Hälfte verlassen. Für die Verteidiger ging es im Anschluss jeweils ins MRT, das bei beiden Akteuren den Verdacht auf eine Muskelverletzung bestätigte.

"Es gibt Verletzungen, die kann man nicht beeinflussen. Dass beide mit muskulären Problemen raus mussten, ist ärgerlich", wird der Kölner Cheftrainer in der Vereinsmitteilung zitiert und sucht die Fehler auch bei sich und seinem Trainerstab: "Das hatte sich nicht angedeutet, denn alle sind mit guten muskulären Voraussetzungen in das Spiel gegangen. Gerade wir als Trainerteam machen uns da viele Gedanken. Unser Ziel ist es eigentlich, immer so zu steuern, dass uns solche Dinge nicht passieren", so der Trainer des Effzeh.