"Muskelverletzung": Waßmuth fehlt nicht nur gegen die Bayern

Tabea Waßmuth wird dem VfL Wolfsburg länger nicht zur Verfügung stehen, die Nationalspielerin fällt damit auch für das Topspiel gegen den FC Bayern aus.

Tabea Waßmuth ist nach der EM, bei der sie viermal eingewechselt wurde und Vizeeuropameisterin mit der DFB-Elf wurde, noch nicht so richtig in dieser Saison im Liga-Alltag angekommen. Nun fällt die 26-Jährige "in den kommenden Wochen" aus, wie Wolfsburg am Freitag mitteilte.

Waßmuth hat sich beim Champions-League-Spiel gegen St. Pölten am Donnerstagabend "eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen", ließ der VfL wissen. Sie musste in der 67. Minute vom Platz. Damit fehlt die Offensivspielerin auch beim Gipfeltreffen am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Verfolger FC Bayern aus.

In der vergangenen Saison stach Waßmuth mit 13 Toren in der Liga und zehn Treffern in der Champions League - nur Ballon d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas hatte mit elf ein Tor mehr - heraus. In der laufenden Spielzeit hat Waßmuth nur drei der vier Liga-Spiele bestritten und ein Tor zur Tabellenführung beigesteuert.