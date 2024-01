Muskelverletzung: Iyoha verpasst den Gang nach Paderborn

Emmanuel Iyoha hat sich beim Pokalerfolg von Fortuna Düsseldorf am Millerntor eine Muskelverletzung zugezogen und muss pausieren.

Der Pokalfight der Düsseldorfer beim FC St. Pauli zog sich über 120 Minuten mit anschließendem Elfmeterschießen, für Emmanuel Iyoha war das Spiel am Dienstagabend aber schon nach elf Minuten beendet. Da musste der gelernte Stürmer und aktuelle Rechtsverteidiger verletzt vom Platz und wurde durch Takashi Uchino ersetzt.

Die Diagnose folgte am Mittwoch. Der 22-Jährige hat sich einen kleinen Muskelfaserriss im Bauchbereich zugezogen, wie der Verein nach eingehenden Untersuchungen mitteilte.

Damit ist klar, dass Iyoha auf jeden Fall am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Gang zum SC Paderborn passen muss. Genaue Angaben über die mögliche Ausfallzeit machte die Fortuna nicht, Iyoha werde "vorerst fehlen", hieß es von Vereinsseite.

Iyoha lief in dieser Saison bislang 17-mal für die Fortuna in der Liga auf, in allen vier DFB-Pokal-Partien stand er auch auf dem Platz. In Hamburg allerdings nur kurz.