Muskelverletzung im Training: Mainz wochenlang ohne Leitsch

Der 1. FSV Mainz 05 muss im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga wochenlang auf Maxim Leitsch verzichten. Der Verteidiger hat sich während der Länderspielpause im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

In den letzten drei Bundesligaspielen stand er jeweils über die volle Distanz auf dem Rasen. Am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber wird Maxim Leitsch dem 1. FSV Mainz 05 definitiv nicht für die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim zur Verfügung stehen.

Wie die Rheinhessen am Mittwochnachmittag via Pressemitteilung verlauten ließen, hat sich Leitsch während der Länderspielpause im Training "eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel" zugezogen. Dies sei das Ergebnis eingehender Untersuchungen. Der 25-Jährige werde dem FSV wegen der Blessur "in den nächsten Wochen" nicht zur Verfügung stehen.

Ein herber personeller Rückschlag für Interimstrainer Jan Siewert, der seine Abwehrkette - zuletzt in Darmstadt eine Dreierreihe mit Leitsch, Dominik Kohr und Sepp van den Berg - einmal mehr umbauen muss. Bereits bei Siewerts Debüt war die Dreierkette um van den Berg und Leitsch früh gesprengt worden, weil sich der nachverpflichtete Josuha Guilavogui verletzt hatte. Auch der Franzose fehlt dem FSV mehrere Wochen.

Für Leitsch ist es derweil die nächste Verletzung, die den ehemaligen deutschen U-21-Nationalspieler außer Gefecht setzt. Bereits Ende August hatte ihn "eine Innenbandverletzung im linken Kniegelenk" aus dem Verkehr gezogen, erst bei der 1:3-Heimniederlage gegen Meister Bayern München am 21. Oktober hatte Leitsch als Joker sein Comeback feiern können.

Bei den folgenden Bundesliga-Partien bei Ex-Klub Bochum (2:2), zu Hause gegen RB Leipzig (2:0) und beim SV Darmstadt 98 (0:0) stand er genauso jeweils in der Startelf wie beim DFB-Pokal-Aus am 1. November bei Zweitligist Hertha BSC (0:3). In der laufenden Saison kam Leitsch bis dato insgesamt fünfmal in der Bundesliga zum Zug (eine Ein- und eine Auswechslung, kicker-Notenschnitt 3,1).