Muskelverletzung im Oberschenkel: Nächste Pause für Bennetts

Seit dem Sommer steht Keanan Bennetts bei Wehen Wiesbaden unter Vertrag. Doch seine bisherige Einsatzzeit ist aufgrund von Verletzungen sehr gering. Nun folgt die nächste Zwangspause.

Im vergangenen Sommer hatte sich Aufsteiger Wehen Wiesbaden im Rennen um den umworbenen Keanan Bennetts durchgesetzt. Doch die Erwartungen konnte der Außenspieler bislang nicht erfüllen - vor allem wegen seinen Verletzungen. So fehlte er zunächst aufgrund eines Muskelbündelrisses und feierte daher erst am 12. November in der Schlussphase gegen Kaiserslautern sein Debüt für den SVWW.

Doch lange stand er Trainer Markus Kauczinski nicht zur Verfügung. Bei seinem zweiten Einsatz für die Wiesbadener, Anfang Dezember in Kiel, musste der gebürtige Londoner nach seiner Einwechselung in der 38. Minute schon wieder in der 55. Minute verletzungsbedingt vom Feld. Wegen Adduktorenbeschwerden war die Hinrunde gelaufen.

Am Freitag verkündete der Zweitligist nun die nächste schlechte Nachricht für den 24-Jährigen. Der Mittelfeldspieler zog sich bei der Generalprobe für den Rückrundenauftakt in Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Testspiel gegen St. Truiden (2:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Damit stehe er "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung".