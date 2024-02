Muskelverletzung im Oberschenkel: Klagenfurt im Kampf um die Meistergruppe ohne Karweina

Austria Klagenfurt muss in den kommenden Wochen auf Sinan Karweina verzichten. Der Topscorer der österreichischen Bundesliga zog sich im Heimspiel gegen BW Linz eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Bitterer Rückschlag für Austria Klagenfurt im Kampf um die Meistergruppe: Bundesliga-Topscorer Sinan Karweina (10 Tore, 6 Assists) wird den Kärntnern in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer erlitt im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz (2:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird laut Angaben der Klagenfurter "mehrere Wochen" ausfallen.

Am Sonntag hatte Karweina seine Auswechslung nach einer halben Stunde noch als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. "Ich habe gemerkt nach ein, zwei Sprints, dass es nicht funktioniert, so wie ich will. Da war es besser für mich, rauszugehen." Mit Aaron Sky Schwarz sorgte ausgerechnet Karweinas Ersatzmann per Doppelpack für den Sieg der Hausherren. Der Rapid-Leihgabe wird nun wohl auch in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle zukommen.

Klagenfurt liegt mit 33 Zählern aktuell auf dem vierten Platz und hat im Rennen um das obere Play-off der sechs besten Mannschaften gute Karten. Allerdings warten auf die Elf von Peter Pacult mit den Spielen bei Red Bull Salzburg und gegen den SK Rapid zum Abschluss des Grunddurchgangs zwei schwere Aufgaben.

