Muskelverletzung gegen Bayern: Henrichs fällt mindestens fürs City-Spiel aus

RB Leipzig muss im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison 2023/24 gegen Manchester City auf Benjamin Henrichs (26) verzichten.

Wie Cheftrainer Marco Rose im Rahmen seines Personalupdates zu Beginn der Pressekonferenz am Dienstag mitteilte, wird Benjamin Henrichs gegen den amtierenden Triple-Sieger Manchester City am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) definitiv nicht auflaufen können. Grund ist eine Blessur aus dem Topspiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstagabend (2:2), die sich der Verteidiger kurz vor Schluss zugezogen haben soll.

"Er hat kurz vor seiner Auswechslung etwas am Muskel gemerkt", erklärte Rose am Dienstag. Henrichs war gegen die Bayern nach 86 Minuten durch Lukas Klostermann ersetzt worden. "Das haben wir untersucht und festgestellt, dass da eine kleinere Muskelverletzung vorliegt", so Rose weiter: "Da wollen wir aber auch nichts riskieren für die nächsten Wochen, dass eine größere Verletzung daraus wird. Dementsprechend kommt er für morgen nicht in Frage." Klostermann, schon Ersatz am Samstag, ist wohl erneut eine Option für rechts hinten.

Im Kampf um den Gruppensieg könnte das Heimspiel gegen ManCity eine besondere Bedeutung bekommen. Beide Teams haben ihr Auftaktspiel gewonnen und stehen bei drei Punkten. Die Sachsen haben mit dem amtierenden englischen Meister ohnehin noch eine Rechnung offen: Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im vergangenen März war RB mit 0:7 im Etihad Stadium unter die Räder gekommen. Auch damals spielte Henrichs (kicker-Note 4) 86 Minuten - und wurde dann durch Klostermann ersetzt.

In der Saison 2023/24 ist Henrichs bis dato eine feste Größe bei RB. Der elfmalige deutsche A-Nationalspieler kam in allen sechs Bundesligapartien von Beginn an zum Zug (ein Tor, ein Assist, kicker-Notenschnitt 2,75), spielte zudem bei den Auftaktspielen im DFB-Pokal (3:2 in Wiesbaden) und der Champions League (mitsamt Vorlage beim 3:1 bei den Young Boys Bern).