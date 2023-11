Muskelverletzung: Für Ito ist das Jahr gelaufen

Der VfB Stuttgart muss für den Rest des Jahres auf Stammkraft Hiroki Ito verzichten. Der Japaner hat sich in der Schlussphase der Partie bei Eintracht Frankfurt offenbar schwerer verletzt.

Laut Mitteilung der Schwaben hat sich Ito eine Muskelverletzung zugezogen und "wird deshalb bis zur Winterpause nicht mehr für den VfB auflaufen können". Weiter ins Detail ging der VfB indes nicht. Der 24-jährige Abwehrspieler hat sich in Absprache mit dem Verein bereits in seine japanische Heimat aufgemacht. Dort wird er auch seine Rehabilitationsmaßnahmen absolvieren.

"Der Ausfall von Hiroki trübt die Freude über den unseren Sieg in Frankfurt, weil Hiroki mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Durch die Verletzung müssen wir nun leider längere Zeit auf ihn verzichten", kommentiert Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Ito gehört beim VfB schon länger zu den Leistungsträgern und absolvierte alle Pflichtspiele in dieser Saison. Lediglich bei einer Partie wurde der Japaner eingewechselt, ansonsten stand er stets in der Startformation, wo er meist die linke Abwehrseite besetzte.

Mittelstädt überzeugte in Frankfurt

Als Alternative bietet sich Maximilian Mittelstädt an, der dort bereits in Frankfurt überzeugte und Ito wieder in die Innenverteidigung rücken ließ. Neben dem jungen Franzosen Anthony Rouault steht auch der lange verletzte Josha Vagnoman wieder als Abwehrspieler zur Verfügung. Der 22-Jährige wurde in den letzten beiden Partien jeweils eingewechselt und dürfte damit auch für einen Startelfeinsatz infrage kommen.

VfB gegen BVB, Bayer und Bayern

Das Programm hat es in den kommenden Wochen jedenfalls in sich. Nach der Partie gegen Werder (H) am kommenden Samstag wartet im Pokal Dortmund (H) und in der Liga folgen die Spitzenspiele gegen Leverkusen (H) und bei den Bayern (A). Danach wissen die Schwaben, wo die Reise in dieser Saison hingehen könnte.