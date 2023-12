Muskelverletzung: Für Bühl ist 2023 gelaufen

Am Donnerstag empfängt der FC Bayern in der Frauen-Champions-League Ajax Amsterdam - ohne Klara Bühl. Die Offensivspielerin wird den Münchnerinnen aber nicht nur gegen die Niederländerinnen fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Mit einem gut getimten Eckball, den Magdalena Eriksson in der 6. Minute zum 1:0 einköpfte, war Klara Bühl am vergangenen Montag die Wegbereiterin für den am Ende klaren 3:0-Sieg der Bayern-Frauen gegen Bayer 04 Leverkusen, den Giulia Gwinn und Jovana Damnjanovic noch mit zwei Traumtoren garnierten. Auf die Assists von Bühl muss der FC Bayern in nächster Zeit verzichten, die 23-Jährige hat sich gegen Leverkusen verletzt.

Bühl, die in der Halbzeit der Partie gegen Bayer ausgewechselt werden musste, hat sich eine muskuläre Blessur zugezogen, wie genauere Untersuchungen ergeben haben. Damit wird die Angreiferin "mehrere Wochen ausfallen", wie die Bayern wissen ließen.

Für Bühl ist damit das Jahr 2023 auf dem Fußballplatz beendet. Sie verpasst die beiden Champions-League-Spiele gegen Ajax am 14. Dezember (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in München und am 20. Dezember in Amsterdam) sowie das abschließende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am 17. Dezember.

Die deutsche Nationalspielerin lief in dieser Spielzeit neunmal in der Bundesliga auf und traf einmal, in der Königsklasse blieb sie bislang in zwei Einsätzen ohne Torerfolg.

nik