Muskelverletzung: BVB wochenlang ohne Tigges

Beim 4:1-Sieg gegen Duisburg schnürte Steffen Tigges einen Doppelpack für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Nun muss er länger pausieren.

Wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte, hat der 23-Jährige eine Muskelverletzung erlitten, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt. Damit steht Tigges weder für das Drittliga-Team, für das er in der laufenden Saison drei Partien absolviert hat, noch für das Profi-Team zur Verfügung, bei dem er in der Bundesliga zu einem Kurzeinsatz gegen Frankfurt (5:2) ist und im Pokal gegen Wehen Wiesbaden (3:0) 65 Minuten spielte.

Tigges steht seit 2019 beim BVB unter Vertrag. Der beim VfL Osnabrück ausgebildete Offensivmann erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten 33 Tore und gab 25 Vorlagen in 63 Regionalliga-Partien für den BVB II, mit dem er in diesem Jahr in die 3. Liga aufgestiegen ist.