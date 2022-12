Muskelfaserriss: Schäffler fehlt Dresden in der Vorbereitung

Die SG Dynamo Dresden muss in der Vorbereitung auf Stürmer Manuel Schäffler verzichten. Der 33-Jährige zog sich vor den Weihnachtsfeiertagen einen Muskelfaserriss zu.

Bereits nach dem Testspiel bei Sampdoria Genua, das 2:2 ausgegangen und mit dem Trainer Markus Anfang sehr zufrieden war, klagte Schäffler über muskuläre Probleme, wie der Verein auf seiner Website mitteilte. Gegen den Serie-A-Klub stand Schäffler, der vor der Saison aus Nürnberg zur SG Dynamo gewechselt war, in der Startformation.

Schäffler: "Der Zeitpunkt ist natürlich sehr unglücklich"

Das Spiel fand noch im Trainingslager im türkischen Belek statt. Zurück in Dresden stellten sich die muskulären Probleme nun bei einer Untersuchung als Muskelfaserriss heraus. "Verletzungen wie diese gehören leider zu unserem Beruf als Fußballer dazu. Der Zeitpunkt mitten in der Vorbereitung ist natürlich sehr unglücklich, aber ich werde gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung alles dafür tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können", so der 33-Jährige.

In 15 Spielen in der 3. Liga gelangen dem Stoßstürmer in dieser Saison bisher vier Treffer. Für die SGD, die aktuell auf Rang neun der Tabelle steht, geht es nach der Winterpause am 15. Januar (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen weiter.