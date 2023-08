Muskelfaserriss: SC Paderborn "in nächster Zeit" ohne Kruse

Zwei Pflichtspiele absolvierte Max Kruse bislang für den SC Paderborn, nun wird der Neuzugang dem Zweitligisten zunächst fehlen. Im Spiel gegen den VfL Osnabrück (1:1) zog sich der 35-Jährige einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Max Kruse hat sich am Oberschenkel verletzt. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bislang ist Max Kruse noch nicht die gewünschte Verstärkung für den SC Paderborn. Der ehemalige Nationalspieler (14 Spiele, vier Tore), den der SCP nach seiner Vertragsauflösung in Wolfsburg im laufenden Transfersommer ablösefrei verpflichtet hatte, stand zwar in den bisherigen beiden Partien für die Ostwestfalen in der Anfangsformation, konnte dem Spiel jedoch weder beim 0:5 gegen Fürth als auch beim jüngsten 1:1 gegen Aufsteiger Osnabrück seinen Stempel aufdrücken. Nach insgesamt drei gespielten Hälften im SCP-Dress stehen zwei schwache Auftritte (samt den kicker-Noten 5 und 4) zu Buche.

Bei diesen Eindrücken wird es für den 35-jährigen Offensivmann vorerst bleiben. Denn wie die Paderborner am Montagnachmittag mitteilten, hat sich Kruse im Heimspiel gegen den VfL eine Verletzung zugezogen. Zwar konnte der Routinier die Partie über die vollen 90 Minuten absolvieren, doch eine MRT-Untersuchung bei Paderborns Mannschaftsarzt erbrachte im Nachgang Aufschluss: Der Neuzugang hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Damit wird der Linksfuß "in nächster Zeit" fehlen, wie der Zweitligist verlauten ließ. In der Meldung war von einer "kleinen Verletzung" die Rede, die genaue Länge des Ausfalls ist nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Paderborner nach dem mauen Saisonstart und nur einem Punkt aus den ersten beiden Pflichtspielen mindestens in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Routinier verzichten müssen.

Kruse reiht sich in SCP-Krankenakte ein

Dort trifft der SCP am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Regionalligist Energie Cottbus. In der Liga warten in den darauffolgenden Wochen das Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf (19.8., 13 Uhr) und das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern (25.8., 18.30 Uhr) vor heimischen Fans.

Mit Robert Leipertz (Meniskuseinriss), Felix Platte (Trainingsrückstand nach Rückenproblemen) und Adriano Grimaldi (Wadenprobleme) fallen im Moment bereits drei weitere SCP-Angreifer aus.