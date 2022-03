Muskelfaserriss: Piotrowski fehlt Düsseldorf "bis auf Weiteres"

Jakub Piotrowski (24) hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Somit wird die Fortuna vorerst auf den Mittelfeldmann verzichten müssen.

Hat sich an der Wade verletzt: Jakub Piotrowski. imago images/Laci Perenyi

Das Training am Montag war für Piotrowski keines mit einem glücklichen Ende: Der Pole "hat sich einen Faserriss in der Wadenmuskulatur zugezogen". Das teilte die Fortuna am Dienstag mit.

Piotrowski, der in dieser Saison in 17 von 21 Zweitliga-Spielen zum Einsatz kam (kicker-Durchschnittsnote 3,71), wird Daniel Thioune im Kampf um den Klassenerhalt somit "bis auf Weiteres", wie es von Vereinsseite heißt, fehlen.

Aufgrund einer Gelbsperre hatte der 24-jährige Pole bereits beim Remis gegen den HSV gefehlt. Im Gastspiel beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Thioune seinen Stammspieler also zu ersetzen wissen.

