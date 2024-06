Muskelfaserriss: Lewandowski fehlt Polen beim EM-Auftakt

Nach einer guten halben Stunde war die Generalprobe der Polen gegen die Türkei für die anstehende EM für Robert Lewandowski beendet, der Top-Stürmer musste verletzt raus. Am Dienstagvormittag gab es zunächst Entwarnung, am Nachmittag folgte dann eine ernüchternde Botschaft des polnischen Verbands.

Die Verletzungssorgen bei den Polen reißen nicht ab, sowohl Robert Lewandowski als auch Torschütze Karol Swiderski mussten schon im ersten Durchgang beim 2:1 gegen die Türkei im letzten Test vor dem EM-Auftakt am 16. Juni in Hamburg gegen die Niederlande (15 Uhr, LIVE! bei kicker) das Feld verlassen.

"Robert hat nur eine leichte Verletzung, und wir hoffen, dass es keine Probleme gibt", erklärte Trainer Michal Probierz in der Nacht zu Dienstag zunächst die Blessur am Oberschenkel und gab leichte Entwarnung, am Dienstagnachmittag ruderte der polnische Verband zurück. Lewandowski fällt im ersten EM-Spiel gegen Oranje aus.

Der Stürmer des FC Barcelona, der gegen die Türkei sein 150. Länderspiel absolvierte, hat sich nach Verbandsangaben einen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel zugezogen. "Wir tun alles, damit Robert das zweite Spiel gegen Österreich bestreiten kann", sagte Teamarzt Jacek Jaroszewski.

Bei Sturmpartner Swiderski von Hellas Verona dagegen ist die Lage doch etwas besser als gedacht, nachdem der 27-Jährige am Montagabend beim Jubel über seinen Führungstreffer gegen die Türken umgeknickt war und schon nach 19 Minuten vom Platz musste.

Drei bis vier Tage Pause für Swiderski und Dawidowicz

"Karol hat sich den Knöchel verstaucht", meinte Probierz. "Wie die Situation genau ist, werden wir erst nach weiteren Tests sehen", hatte Probierz in der Nacht erklärt. Die Diagnose wurde am Dienstag bestätigt. Swiderski soll ebenso wie Pawel Dawidowicz, der sich eine Zerrung im Oberschenkel zuzog, innerhalb von drei bis vier Tagen wieder voll ins Training einsteigen.

Polen muss bei der EM schon auf Offensivspieler Arkadiusz Milik verzichten, der sich im Test gegen die Ukraine am Knie verletzt hatte.

Mit einigen personellen Fragezeichen also startet Polen ins Turnier in Deutschland. Dort treffen sie in der schweren Gruppe D auf die Niederlande, Österreich und Frankreich.