"Muskelfaserriss": Köllner und 1860 gehen über ihre Grenzen

1860 München musste "viel leiden", am Ende stand für die Elf von Michael Köllner nach dem Stadtderby gegen Türkgücü trotz Unterzahl ein Remis. Für den Trainer ein persönlich schmerzliches. Auch Gäste-Coach Petr Ruman hatte daran zu knabbern.

Drei Ligaspiele, keine Niederlage, fünf Punkte - die Löwen sind ordentlich aus den Startlöchern gekommen. Zumal das 1:1 am Samstag gegen Türkgücü ein äußerst hart erkämpftes war. Nach Gelb-Rot gegen Neuzugang Yannick Deichmann (38.) und dem 0:1 durch Sercan Sararer nach einer Stunde schien alles gegen 1860 zu laufen. Doch die Löwen wollten sich nicht beugen.

Der Platzverweis "war ein wichtiger Aspekt fürs Spiel", meinte Köllner. "Wir mussten taktisch was ändern, haben gut reagiert. Türkgücü hat mit dem Ballbesitz nicht viel anfangen können." Und sein Team schlug in Person von Sascha Mölders, der einen Dressel-Schuss ins Türkgücü-Gehäuse lenkte, zurück. "Für solche Szenen brauchen wir Sascha. Wir wissen, dass er diese Qualität hat", gab es Lob von Teamkollege Merveille Biankadi.

Nach Mölders Ausgleich schmerzt Köllners Wade

"Wenn du 0:1 hinten liegst und ein Mann weniger bist, dann setzt keiner noch was auf dich", sagte Mölders nach seinem ersten Saisontor. Ein schmerzhaftes für Köllner. Der verletzte sich beim Jubeln. Er habe sich "mindestens einen Muskelfaserriss" in der Wade zugezogen, so der 51-Jährige. "Wir sind heute über unsere Grenzen gegangen", erklärte Köllner - erst sein Team, und dann auch er.

Leider schaffen wir es im Moment nicht, uns für den Aufwand und die Leistung zu belohnen. Türkgücü-Trainer Petr Ruman

Lob gab es dafür auch vom Gegner. "Hut ab vor 1860, wie sie sich bei den Temperaturen in das Spiel reingebissen haben", meinte Gäste-Trainer Petr Ruman. Seine Mannschaft hatte trotz Überzahl und vier Aluminiumtreffern nicht den Sack zugemacht und den Dreier damit vergeben. "Meines Wissens ist ein 1:1 keine Niederlage", meinte der Ex-Profi auf Nachfrage, angefühlt hatte sich das dritte Remis im dritten Spiel für Türkgücü und seinen Coach dennoch nicht gut. "Wir haben die Räume nicht genutzt, die Sechzig uns angeboten hat", haderte Ruman. "Leider schaffen wir es im Moment nicht, uns für den Aufwand und die Leistung zu belohnen."