Muskelfaserriss: Fortunas Sobottka fällt "bis auf Weiteres" aus

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Schalke 04 steht bei Fortuna-Mittelfeldspieler Marcel Sobottka die Diagnose nun fest. Der 29-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen - nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Beim wilden 5:3-Sieg von Fortuna Düsseldorf hatte Marcel Sobottka (29) wie gewohnt seine Position im zentralen Mittelfeld bekleidet. In die Pause ging die Fortuna mit einer klaren 3:0-Führung, direkt nach der Pause ereilte den aktuellen Tabellenvierten dann der Schock. Nach einem Sprint fasste sich der Mittelfeldspieler an den Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen. Ao Tanaka kam für Sobottka in die Partie, in der Düsseldorf Schalke noch einmal herankommen ließ, schlussendlich die drei Zähler aber doch in Düsseldorf behielt.

Am Montagabend gab die Fortuna dann die Diagnose Sobottkas bekannt: Wie der Verein auf den sozialen Kanälen mitteilte, steht nach einer Untersuchung durch Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker fest, dass sich der 29-Jährige gegen Schalke einen Muskelfaserriss zuzogen hat und den Flingeranern "bis auf Weiteres fehlen" wird.

Zweiter Muskelfaserriss in dieser Saison

Mit einem Muskelfaserriss kennt sich Sobottka in dieser Saison bereits aus: In einer Trainingseinheit nach dem Duell gegen den SC Paderborn am 3. Spieltag hatte der zentrale Mittelfeldspieler ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich pausieren müssen und damals sechs Ligaspiele der Düsseldorfer verpasst.