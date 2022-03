Muskelbündelriss: Weiser fehlt Bremen mehrere Wochen

Zur ersten Niederlage unter Werder-Trainer Ole Werner in Heidenheim gesellt sich eine bittere Personalnachricht: Mitchell Weiser erlitt eine schwere Muskelverletzung.

Der 27-Jährige zog sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu und fehlt den Hanseaten für mehrere Wochen.

Der Außenbahnspieler erlitt die Blessur offensichtlich beim 1:2 in Heidenheim, wo Weiser 84 Minuten auf dem Feld stand, danach aber über Probleme an der Muskulatur klagte. Weiser bestritt in der laufenden Spielzeit 18 Zweitliga-Partien für den SVW, in denen er einen Treffer erzielte und ein weiteres Tor auflegte.

Die Bremer rutschten nach der ersten Niederlage unter Anfang-Nachfolger Ole Werner vom ersten auf den dritten Platz ab, die beiden anderen Konkurrenten Darmstadt und der FC St. Pauli sind allerdings mit jeweils 48 Zählern punktgleich. Am kommenden Samstag bestreiten die Bremer und Darmstadt das Spitzenspiel des 27. Spieltags (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Weiser wird dieses Duell und wohl auch noch einige andere von der Tribüne aus beobachten müssen.