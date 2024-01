Muskelblessur: Pause für Leistner

Nächste Hiobsbotschaft für Hertha BSC: Nach Top-Scorer Fabian Reese (26) fällt vorläufig auch Kapitän Toni Leistner (33) aus.

Innenverteidiger Leistner hatte die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag in La Manga, bei der es schwerpunktmäßig um Standards gegangen war, vorzeitig und mit einem bandagierten linken Oberschenkel abgebrochen.

Chancen für Auftakt stehen gut

Am Mittwoch teilte der Klub auf kicker-Nachfrage mit, Leistner falle mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Dem Vernehmen nach sollen die Chancen, dass der Kapitän des Tabellensiebten rechtzeitig zum Zweitliga-Start gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar wieder fit wird, vergleichsweise gut stehen.

Für die Berliner, die sich seit Sonntag unter der Sonne Spaniens in der Region Murcia auf die anstehende Rückrunde vorbereiten, ist Leistners Ausfall der nächste Rückschlag. Schlüsselspieler Fabian Reese, der nach einer Corona-Infektion im Dezember noch immer schlechte Blutwerte hat, reiste gar nicht mit nach Spanien.

Am Mitwochvormittag trainierten Bilal Hussein (muskuläre Probleme), Ibrahim Maza (nach Meniskus-OP) und Jeremy Dudziak (nach Mittelfußbruch) individuell auf dem Platz mit Athletiktrainer Henrik Kuchno.

Das Trio wird am Mittwochnachmittag im Testspiel gegen den belgischen Erstliga-Zehnten KV Mechelen fehlen - wie auch Leistner. Am Samstag testet Pal Dardai sein Team gegen die Glasgow Rangers, am Sonntag kehrt der Bundesliga-Absteiger nach Deutschland zurück.