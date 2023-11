Muskel-Sehnenverletzung: Zwangspause für Strauß

Hansa Rostock machte am Sonntag gegen Hertha BSC einen Schritt in die richtige Richtung, muss nun aber auf John-Patrick Strauß verzichten.

Nachdem Hansa Rostock vier Pflichtspiele in Folge verloren hatte, sicherte sich die Kogge zuletzt beim torlosen Remis gegen Hertha BSC zumindest einen Zähler. "Kompliment an die Mannschaft, dass sie so eine Leistung abgerufen hat", lobte Hansa-Coach Alois Schwartz angesichts der aktuellen Lage an der Ostsee.

Es gibt aber auch einen Wermutstropfen nach dem 0:0. John-Patrick Strauß musste in der 71. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 27-jährige Defensivspieler hat sich eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wade zugezogen, wie die Hanseaten am heutigen Dienstag mitteilten. Der philippinische Nationalspieler fällt bis auf Weiteres aus.

Der FC Hansa, derzeit Tabellen-14., ist am Sonntag zu Gast beim punktgleichen 13. Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), will den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht verpassen und muss auf der rechten Seite nun umbauen.

Viererkette gibt mehr Sicherheit

Für Trainer Schwartz selbst war das Unentschieden gegen die Hauptstädter wichtig. Vor dem Hertha-Spiel war der Trainer nach sechs Schlappen in den abgelaufenen acht Ligaspielen in die Kritik geraten. So wurden ihm das Festhalten an der Dreierkette und spielerisch wenig überzeugende Auftritte vorgeworfen. Bereits im Pokal, in dem die Rostocker mit 2:3 nach Verlängerung in Nürnberg ausgeschieden waren, nahm Schwartz mit der Viererkette eine gravierende Veränderung vor. Die Hanseaten zeigten schon gegen den FCN ansteigende Form und deuteten auch gegen die Berliner an, sich in der neuen Formation gut zurechtzufinden. Schwartz dürfte wohl auch gegen Magdeburg auf dieses Modell setzen.