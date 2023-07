Musiala: "Wir müssen anfangen, die Tore zu machen"

Die Aussagekraft dieses ersten Testspiels der Bayern auf der Asientour, selbst gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City, ist gering. Und doch lieferte dieses 1:2 ein paar erste Erkenntnisse.

Vermisst die Effizienz in der Bayern-Offensive: Jamal Musiala. IMAGO/AFLOSPORT

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Die Bayern verlieren ihr Testspiel gegen Manchester City mit 1:2. Trainer Thomas Tuchel setzte dabei auf zwei unterschiedliche Mannschaften, die jeweils eine Hälfte lang randurften. Auffällig dabei: Obwohl Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting fehlten, blieb der junge Mathys Tel vorerst auf der Bank, Serge Gnabry durfte indes von Beginn an ran. Und die Startformation schien die derzeitige erste Elf zu sein. Da fehlte auch Leon Goretzka. Im Mittelfeldzentrum erhielten Konrad Laimer und Joshua Kimmich auf der Doppelsechs den Vorzug.

Der deutsche Nationalspieler, der in den vergangenen Jahren nahezu alle Ecken geschossen hatte, wurde diesmal entlastet. Leroy Sané trat den Ball von rechts in die Mitte - und das ganz gut sogar. Genau wie sein Freistoß, den er sich - 25 Meter zentral vor dem Tor - nicht nehmen ließ und an die Latte setzte.

Tuchels Kopfschütteln nach Upamecanos Patzer

Es war eine von drei sehr guten Aktionen der Münchner in der ersten Hälfte. Ansonsten hatte Chefcoach Tuchel mit seiner Anfangself doch ein paar Probleme. Genervt gestikulierte er bei Fehlpässen und Unaufmerksamkeiten. Er drehte ab, schüttelte den Kopf. Vor allem dann, als Dayot Upamecano ein Fehler unterlief, der zum 0:1 führte. Eine Nachlässigkeit, wie sie schon in der abgelaufenen Saison manchmal beim Franzosen zu sehen war und beim FCB für entsprechend Gesprächsstoff sorgte.

Das Grundproblem der Bayern aber wurde selbst in diesem Test wieder deutlich: Die Münchner brauchen zwingend einen neuen Stürmer, eine echte Neun - so wie sie Harry Kane nun mal ist. Ohne so einen Angreifer, der sich im gegnerischen Strafraum auskennt, den Riecher und die Qualität für den Abschluss hat, tut sich der FC Bayern schwer.

Musiala legt den Finger in eine alte Wunde

Der 18-jährige Tel machte es nach seiner Einwechslung im zweiten Durchgang ordentlich, er traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Von der Veranlagung bringt der Youngster viel mit, aber die Last des Toreschießens kann nicht auf ihn übertragen werden.

Jamal Musiala beispielsweise sagte nach Schlusspfiff: "Es gibt Sachen, die wir verbessern können. Wir müssen anfangen, die Tore zu machen." Recht hat er. Womöglich bald mit einer neuen Nummer 9.