Musiala vor Comeback gegen Leverkusen

Die deutsche Nationalmannschaft muss auch an diesem Dienstag gegen Frankreich auf Jamal Musiala verzichten. Im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen steht Bayerns Jungstar aber vor dem Comeback. Noch offen ist allerdings, in welcher Rolle.

Erst setzte ein kleiner Muskelfaserriss Jamal Musiala am zweiten und dritten Spieltag gegen den FC Augsburg (3:1) und in Mönchengladbach (2:1) außer Gefecht, dann hinderten ihn Rückenprobleme an der Länderspielteilnahme. In München hat der 20-Jährige in den vergangenen Tagen aber fleißig an seiner Rückkehr gearbeitet und steht Trainer Thomas Tuchel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung. Ob es bereits wieder für die Startelf reicht oder Musiala zunächst als Joker auf der Bank Platz nimmt, soll sich in den Tagen bis zum Spiel entscheiden.

Mit dem Beginn der englischen Wochen möchte der Nationalspieler endlich an die grandiose Form aus dem Spätsommer und Herbst 2022 anknüpfen, die ihm unter anderem dazu verholfen hat, zu den 30 nominierten Spielern für den Ballon d’Or zu gehören - als jüngster deutscher Spieler aus diesem Kreis, aber eben auch einzigem neben Triple-Sieger Ilkay Gündogan.

Topfavorit auf die Kopa-Trophäe

Musiala wurde zuletzt bereits zum Nationalspieler des Jahres 2022 und Bayern-Spieler der Saison 2022/23 gewählt, jeweils von Fans. Er schoss den FC Bayern mit seinem Tor am letzten Spieltag zur Deutschen Meisterschaft, war bester Scorer bei den Münchnern und hinter Randal Kolo Muani der gesamten Bundesliga. Während Kolo Muani von Frankfurt weiterzog zu Paris St. Germain, bleibt Musiala eine der Attraktionen der Bundesliga. "Es ist eine große Ehre für den Ballon d‘Or nominiert zu sein", sagt er.

Bei der Kopa-Trophäe, die dem weltweit besten U-21-Spieler verliehen wird, gilt Musiala als Topfavorit, weil nur die Leistungen aus der vergangenen Saison berücksichtigt werden. Hier kommt für den früheren Dortmunder Jude Bellingham der Top-Start bei Real Madrid zu spät, während er beim Golden-Boy-Award zuletzt an Musiala vorbeigezogen ist und sich mit diesem ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert.

Um diesen Award zu gewinnen, braucht Musiala im Herbst Top-Leistungen. Gelegenheiten gibt es genügend. Schon am Freitag gegen Leverkusen und auch in der kommenden Woche, wenn Manchester United zum Start der Champions League in München gastiert.