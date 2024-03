Musiala und die Magie der Nummer 10

Sein 26. Länderspiel war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Es war der Auftritt an sich von Jamal Musiala und der deutschen Elf beim 2:0 in Lyon, es war aber auf die Premiere mit der Rückennummer 10.

Spielte erstmals mit der Rückennummer 10 für Deutschland: Jamal Musiala. Getty Images