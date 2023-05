Musiala: "So ein gutes Gefühl habe ich noch nie gehabt"

Annahme, Mitnahme, Abschluss: Eine fließende Bewegung, ein technisch perfektes Tor, das nicht viele so schießen können. Jamal Musiala schon. Kein Zufall, dass der Hochbegabte die Bayern zum Titel schoss. Für ihn die Befreiung nach einer schwierigen Halbserie.

Interviews gehören nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Jamal Musiala. Der Junge, immer noch erst 20 Jahre alt, will einfach nur Fußball spielen. Am Samstag kam er nicht drum herum, nachdem er in der 89. Minute die Bayern ins Glück geschossen hatte - vier Minuten nach seiner Einwechslung.

"Ich habe eine Weile lang kein Tor mehr geschossen, das war der perfekte Moment", sagte er und gab einen Einblick in sein Seelenleben: "So ein gutes Gefühl habe ich noch nie gehabt, mir fehlen die Worte." Ein Tor für die Ewigkeit, das auch in Jahrzehnten noch in Rückblicken über die spannendsten Bundesligafinals zu sehen sein wird. Und eines, das Musiala im Training hundertfach einstudiert hat, wie er erzählte.

Normalerweise ist Musiala aus der Startelf des Rekordmeisters nicht wegzudenken, muss einer wie er immer spielen. Aber was war bei den Bayern schon normal in diesen Monaten des Jahres 2023? Auch Musiala hinkte seiner Form hinterher, was man dem Jungstar am wenigsten zum Vorwurf machen kann. Zudem gehören auch Dellen zu einer Entwicklung. "Ich war nicht zufrieden, wie ich in letzter Zeit gespielt habe, war nicht im Flow", gab er zu und blickte gleich in die Zukunft: "Daraus kann ich lernen, auch für die nächste Saison. Solche Phasen hat jeder, jetzt weiß ich, wie man sich da fühlt."

Trainer Thomas Tuchel bewies mit seiner Aufstellung gutes Gespür und lag richtig. "Jamal wollten wir von der Bank bringen, um gemeinsam mit Choupo Frische auf dem Platz zu haben, wenn wir Spielkontrolle oder ein Tor brauchen." Auftrag erledigt. Genialen Fußballern genügt manchmal eben ein genialer Moment. Dabei war auch Tuchel das sprichwörtliche Loch Musialas nicht entgangen. "Er hat zuletzt überspielt gewirkt, war fahrig in seinem Spiel, fehlerhaft und hat viele technische Fehler gemacht, was eigentlich untypisch für ihn ist. Das Tor könnte nun der Befreiungsschlag aus dieser Phase sein.

Tuchel: "Aktion war, was wir uns von ihm erwarten"

"Der Abschluss, die ganze Aktion war, was wir uns von ihm erwarten und was er in der Hinrunde auf einem ganz hohen Niveau gezeigt hat. Zuletzt hat er in seiner Entwicklung in einer instabilen Mannschaft etwas gelitten", erzählte Tuchel und nannte Musialas Tor "für ihn persönlich großartig, für uns alle ein wahnsinniger Big-Point". Durch den Meisterschützen, der von der Bank kam.