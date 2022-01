Musiala: "Sehe mich schon besser als bei der FIFA-Bewertung"

Jamal Musiala rangiert in FIFA 22 unter den absoluten Ausnahmetalenten. Trotzdem ist der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler unzufrieden mit seinem virtuellen Abbild.

Mit einem Potenzial von 89 reiht sich Jamal Musiala unter den besten Talenten in FIFA 22 ein. Der Shootingstar des FC Bayern München machte in der Fußballsimulation einen enormen Sprung vor dem Launch des aktuellen Ablegers. Im letzten Teil kam er erst gegen Saisonende durch ein Update ins Spiel und war mit einer Gesamtstärke von 61 wirklich sehr dezent bewertet.

Seine diesjährige Version wurde von Publisher EA Sports deutlich verbessert. So startet der Youngster mit einer 75 in Ultimate Team. Kein Wunder also, dass er in dieser Spielzeit zum festen Bestandteil seines eigenen Kaders gehört, wenngleich er noch deutlich Luft nach oben sieht.

"Sehe mich schon besser als bei der FIFA-Bewertung"

Auf die Frage der Sport Bild, ob er sich in FUT selbst einsetzen würde, gab Musiala einen Einblick in sein Team: "Ja, das bin ich mir schuldig. Der ‘digitale Jamal‘ ist aber nicht so ein guter Spieler, hat zu viele Ballverluste." Tatsächlich kommt der variable Jungspund auf gerade einmal 67 Punkte in Sachen Passspiel - weit entfernt von einem Wert, der als Meta gelten würde.

Doch nicht nur mit dieser Einschätzung seitens EA ist Musiala unzufrieden: "Was Schnelligkeit, Schießen oder Technik betrifft, sehe ich mich da schon besser als bei der FIFA-Bewertung." Die Schusswerte (70) sind sein zweiter großer Schwachpunkt, sein Tempo kann sich mit 76 zwar einigermaßen sehen lassen, wird ihm aber wohl nicht wirklich gerecht. Mit einer Ballkontrolle und einem Dribblingwert von 84 ist er im Technik-Bereich aber bereits mehr als solide aufgestellt, schließlich darf eins nicht vergessen werden: Mit seinen 18 Jahren kann er sich - auch in FIFA - noch enorm verbessern.

Musiala bald mit verbesserten Werten in FIFA?

Nach dem Team of the Year warten viele Spieler in Ultimate Team schon sehnsüchtig auf eine Aktion, die sich mit Supertalenten seiner Güteklasse beschäftigt. Musiala gilt als heißer Kandidat auf eine ‘Future Stars‘-Karte. Mit einer Upgrade-Variante würde er dann sicherlich in deutlich mehr Teams zu finden sein.

Bisher ist das Event aber noch nicht bestätigt. Der Nationalspieler ist trotzdem froh, dass er dieses Jahr schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine bessere Rolle auf dem virtuellen Rasen einnehmen konnte: "Fürs Erste ist es einfach cool, mich in diesem Spiel zu sehen."

