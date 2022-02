Musiala positiv getestet und in häuslicher Isolation

Jamal Musiala ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit fehlt der Mittelfeldspieler dem FC Bayern definitiv in Bochum.

Die Infektion mit COVID beim 18-jährigen Nationalspieler gab der deutsche Rekordmeister am Mittwochvormittag bekannt. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", ließen die Münchner in einer Mitteilung wissen.

Das Auswärtsspiel der Münchner am kommenden Samstag in Bochum (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Nachwuchsmann damit verpassen.

Zuletzt wurde Musiala bei den Partien in Berlin gegen Hertha (4:1) und zuhause gegen RB Leipzig (3:2) von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eingewechselt.

Nach dem Bundesliga-Spiel beim Aufsteiger aus dem Revier steht für die Nagelsmann-Elf am kommenden Mittwoch das erste Achtelfinale der Champions League bei RB Salzburg an.