Musiala: "Ich will einer der besten Spieler der Welt sein"

Er gilt als ein herausragendes Talent und ist einer der Hoffnungsträger für eine erfolgreiche WM der deutschen Nationalelf. Der 19-Jährige über die nächsten Ziele und Selbstkritik.

Ständig besser zu werden, das ist der Antrieb von Jamal Musiala, der im Alter von 17 Jahren bei den Profis des FC Bayern debütierte und mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist aus diesem mit Stars gespickten Team.

Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein. Jamal Musiala

"Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein", sagt Musiala trotz seiner in dieser Saison beeindruckenden Leistungen. Selbstkritik und ein hoher Anspruch an sich selbst sind dafür der Grund. Musialas Ziel: "Ich will einer der besten Spieler der Welt sein."

Dieses Mindset müsse man haben, wenn man weit kommen will. Auch den Ballon d’Or möchte er irgendwann gewinnen: "Es ist ein Ziel". Genauso der Gewinn der kicker-Torjägerkanone nach dem Abschied von Dauergewinner Robert Lewandowski. "Ein gutes Ziel, vor solch einer Herausforderung renne ich nicht weg", sagt Musiala.

WM-Titel realistisch? "Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das"

Zunächst steht aber die WM in Katar an. Und auch in diese geht Musiala mit hohen Ambitionen. "Die Qualität ist vorhanden, um ein guter Anwärter auf den Titel zu sein. Wir gehen mit dem Mindset ins Turnier, den Pokal holen zu können", sagt er klipp und klar. Die Gegenfrage, ob dies realistisch ist, kontert Musiala: "Ja! Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das."

Die Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica sei nicht einfach, Brasilien, Argentinien und Frankreich nennt er als härteste Konkurrenten auf den WM-Titel. Er selbst möchte dazu beitragen, "der Mannschaft helfen, so viele Tore wie möglich schießen, Chancen kreieren und so spielen wie hier in München".

"Ich sehe Hansi auch als Mentor"

Ein besonderes Verhältnis pflegt Musiala zu Nationaltrainer Hansi Flick, der ihn beim FC Bayern debütieren ließ und nun auf ihn baut: "Mit Hansi kann ich immer gut reden, ich sehe ihn auch als Mentor, der mir viele Sachen erzählen kann. Das hat mir am Anfang meines Durchbruchs bei Bayern geholfen. Ich fühle mich sehr wohl unter ihm."

Lesen Sie in der Montagsausgabe des kicker (Print oder bereits am Sonntagabend im eMagazine) außerdem, welche Chancen Musiala dem FC Bayern in dieser Saison bei den Titelvergaben einräumt, was und wer ihn trotz steigender Berühmtheit auf dem Boden hält, wie er entspannt, was er von seinem Wert bei FIFA hält und was Komplimente von Lothar Matthäus mit ihm machen.