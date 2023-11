Musiala fehlt dem FC Bayern zwei bis drei Wochen

Der FC Bayern muss vorerst auf Jamal Musiala verzichten. Nun ist auch die Diagnose bekannt.

So erfolgreich es auch in der Bundesliga und der Champions League läuft: Personelle Rückschläge bleiben ein ständiger Begleiter für den FC Bayern in dieser Saison. Nach vielen Engpässen in der Defensive erwischte es am Mittwochabend mit Jamal Musiala einen Offensivspieler. Der 20-Jährige muss eine Zwangspause von zwei bis drei Wochen einlegen - er erlitt beim 2:1-Heimsieg in der Champions League gegen Galatasaray einen kleinen Muskelfaserriss.

Musiala hatte sich in der 37. Spielminute nach einem Sprint in den gegnerischen Sechzehner an den hinteren Oberschenkel gefasst und war nach kurzer Behandlung schließlich für Thomas Müller ausgewechselt worden. "Er war natürlich geknickt, dass er raus musste", sagte Joker Müller nach dem Schlusspfiff über seinen Teamkollegen. "Das tut immer weh, da hat man dran zu knabbern."

Musialas zweiter Muskelfaserriss der Saison

Musiala verpasst nicht nur das anstehende Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga, sondern auch die Reise zur Nationalmannschaft, die im zweiten Lehrgang unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Türkei (18. November) und in Österreich (21. November) testet. Beim Liga-Gastspiel in Köln am 24. November könnte er dagegen schon wieder eine Option sein.

Wegen eines Muskelfaserrisses hatte Musiala bereits zu Saisonbeginn zeitweise aussetzen müssen. Insgesamt kommt er 2023/24 bislang auf sieben Einsätze in der Bundesliga (zwei Tore, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 2,75), vier in der Champions League (2/2/2,64) und zwei im DFB-Pokal (0/0/5,0). Seinen bis dato stärksten Auftritt legte er beim 8:0-Triumph gegen den SV Darmstadt 98 hin, als er doppelt traf und sich die Note 1,5 verdiente.

Während der längerfristige Ausfall von Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Innenbandanriss im Knie) die Optionen in der Defensive bereits stark einschränkt, hat Trainer Thomas Tuchel ohne Musiala in der Offensive zumindest ein paar mehr. Neben Müller, der gegen Heidenheim die "Top-Alternative" (Tuchel) ist, saßen gegen Galatasaray auch Serge Gnabry, Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting zunächst auf der Bank.