Musiala exklusiv: "Ich war unglaublich erleichtert!"

Jamal Musiala (20) schoss die Bayern am 27. Mai mit dem 2:1 in Köln in der 89. Minute zur Schale. Für die Kolumne im kicker sagte er sofort zu. Er schreibt ...

Der Jubel nach der Entscheidung: Jamal Musiala hat Bayerns Siegtreffer in Köln erzielt. DeFodi Images via Getty Images

"Die Woche vor dem letzten Spieltag in Köln war wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle, was man bestimmt verstehen kann. Zum Wochenstart hatten wir schon so ein Gefühl, dass wir die Meisterschaft verloren haben. Wir waren alle ein bisschen down. Aber von Tag zu Tag wurde es besser, wir haben versucht, so positiv zu bleiben wie möglich. Da hat man gesehen, dass wir eine super Teammoral haben und wir nie aufhören, an uns zu glauben.

Wir haben alle von Tag zu Tag mehr an unsere Chance geglaubt. Wir wussten, dass es noch ein Spiel gibt. Wir mussten in Köln gewinnen, aber Dortmund musste auch erst mal sein Heimspiel gegen Mainz gewinnen und mit der riesigen Erwartungshaltung seiner Fans umgehen. Die Dortmunder hatten also auch eine große Drucksituation.

Und dann habe ich genau die Aktion im Spiel bekommen, die ich mit Anthony trainiert hatte, und habe den Abschluss dieses Mal reingemacht. Jamal Musiala

Ich persönlich habe mich nur auf mein Spiel fokussiert, ich habe die ganze Woche mit Anthony (Barry, Co-Trainer bei Bayern, d. Red.) an meinen Torabschlüssen gearbeitet, was ich eigentlich immer nach dem Training mache. Wir haben Abschlusssituationen und Torschüsse, die im Spiel kommen könnten, simuliert und trainiert. Immer und immer wieder, mit vielen Wiederholungen. Und dann habe ich genau die Aktion im Spiel bekommen, die ich mit Anthony trainiert hatte, und habe den Abschluss dieses Mal reingemacht.

Nach dem Ergebnis aus Dortmund: Erleichterung pur

Bei der WM und die Wochen zuvor hatte ich eine Menge Pech bei Abschlüssen und habe länger auf mein Tor warten müssen. Ich dachte manchmal, es ist alles verhext oder verflucht, der Ball wollte einfach nicht rein. In dem Moment, als ich in Köln getroffen habe, war ich unglaublich erleichtert! Das ging uns allen so. Es war ein großer Moment für mich, mein größter, seit ich beim FC Bayern spiele. Da waren so viele Emotionen, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe einfach rumgeschrien vor Freude und bin rumgesprungen. Ich bin direkt in die Kurve zu unseren Fans gerannt, und alle sind hinter mir her. Ich war in dem Moment und nach dem Abpfiff, als wir das Ergebnis aus Dortmund hatten, einfach sehr glücklich und erleichtert, dass wir doch noch Meister geworden sind und ich dazu beitragen konnte.

Natürlich haben wir den Moment sehr genossen und die Meisterschaft gefeiert, aber wir wussten alle, dass wir besser spielen können. Mein Fokus ist dann auch sehr schnell wieder auf die nächste Saison gegangen: einfach eine gute Vorbereitung zu absolvieren und dadurch zu schauen, dass das Titelrennen nicht wieder so eng wird und wir auch in der Champions League eine bessere Saison spielen. Meine Gedanken waren dann auch, dass das Champions-League-Finale 2024 in Wembley in London ist und wir im Sommer in Deutschland eine Heim-EM haben, ein einmaliges Erlebnis. Das sind die Ziele, für die ich hart arbeite und für die ich täglich trainiere. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr und bin sehr motiviert."