Musiala deutlich geschlagen: Bellingham ist "Golden Boy" 2023

Nach zwei Niederlagen hat sich Jude Bellingham (20) im dritten Anlauf den Titel "Golden Boy" 2023 gesichert. Sein Vorsprung fiel überwältigend aus.

Nach seinem Siegtreffer im Clasico vor drei Wochen hat Jude Bellingham den FC Barcelona nun auch in der Abstimmung um den hoffnungsvollsten U-21-Spieler Europas vom Thron gestoßen: Der englische Mittelfeldspieler von Real Madrid hat den Titel "Golden Boy", den die italienische Sportzeitung "Tuttosport" seit 2003 verleiht, erstmals gewonnen - nachdem er in den beiden Vorjahren jeweils Spielern des FC Barcelona unterlegen war.

2021 wurde der damalige BVB-Profi Zweiter hinter Pedri, ein Jahr später musste er sich dessen Mannschaftskollegen Gavi geschlagen geben. 2023 führte nun aber kein Weg an Bellingham vorbei, der nach der auf den letzten Drücker verspielten Meisterschaft mit Borussia Dortmund nach Madrid wechselte und dort vom Start weg dominierte: In bislang 14 Pflichtspielen für Real kommt der 20-Jährige auf beeindruckende 13 Tore und drei Assists.

Podcast Heimspiel gegen die Heimat - wie wird das für Gündogan? Deutschland gegen Türkei - was macht das mit Kapitän Gündogan, der auf die Heimat seiner Eltern trifft? Und wo spielt Kimmich? Dazu: Ein Hintern für den guten Zweck. alle Folgen

Das am Freitag veröffentlichte Abstimmungsergebnis einer Jury aus 50 stimmberechtigten Journalisten von europäischen Zeitungen, darunter dem kicker, sprach dann auch eine mehr als eindeutige Sprache: Mit 485 von maximal 500 Punkten erreichte Bellingham stolze 97 Prozent der vollen Punktzahl - so deutlich gewann zuletzt Kylian Mbappé im Jahr 2017 (damals mit 291 von 300 Stimmen). Auf Platz zwei landete Bayern-Profi Jamal Musiala (20) mit 285 Punkten, Dritter wurde Barcelonas erst 16-jähriger Lamine Yamal. Die Auszeichnung wird Bellingham am 4. Dezember bei einer Zeremonie in Turin entgegennehmen.

Der Mittelfeldspieler ist damit der erste Spieler von Real Madrid, dem die Auszeichnung verliehen wird und der dritte Engländer nach Wayne Rooney (2004) und Raheem Sterling (2014). Außerdem ist Bellingham der dritte Profi, der im Jahr der Auszeichnung für Borussia Dortmund auflief. Zuvor hatten auch Mario Götze (2011) und Erling Haaland (2020) triumphiert.

Zu den 25 Finalisten zählten neben Musiala noch vier weitere Bundesligaspieler: Bayerns Mathys Tel (18), Leverkusens Florian Wirtz (20) und die Leipziger Xavi (20) und Benjamin Sesko (20).