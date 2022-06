Murrays Kämpferherz nicht belohnt - Berrettini triumphiert in Stuttgart

Am Sonntag stand das Finale des Rasenturniers in Stuttgart auf dem Programm, Andy Murray und Matteo Berrettini lieferten sich ein packendendes Dreisatz-Match, das der Italiener gewann.

Siegt in Stuttgart: Matteo Berrettini. IMAGO/Pressefoto Baumann

Der Italiener Matteo Berrettini hat das Tennis-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der Wimbledon-Finalist des vergangenen Jahres siegte am Sonntag im Finale des Rasen-Events gegen den Briten Andy Murray mit 6:4, 5:7, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Titel in Stuttgart nach 2019.

Berrettini verwandelte nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball. Allerdings war Murray im dritten Satz deutlich angeschlagen. Der zweimalige Wimbledonsieger klagte über Beschwerden im Leisten- und Bauchmuskelbereich und stand kurz vor der Aufgabe.

Murray, der zwischenzeitlich behandelt werden musste, verpasste die Krönung einer starken Woche am Weissenhof, in der er den topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas und in einem skandalösen Halbfinale Nick Kyrgios (7:6, 6:2) bezwungen hatte.

Turniersieg als Krönung des Comebacks

Im Halbfinale hatte sich Berrettini gegen den Kölner Oscar Otte durchgesetzt. Der 26-Jährige krönte mit dem Turniersieg sein Comeback. Die Nummer zehn der Welt hatte seit Mitte März wegen einer Operation an der rechten Hand pausieren müssen.