Murray schreit vor Schmerz, vor Freude und muss nachsitzen - Ruud und Otte raus

Aus deutscher Sicht gab es am Donnerstag Grund zu Freude, derweil verabschiedeten sich bei den Herren zwei Top-10-Spieler. Das Highlight am Abend zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray konnte nicht beendet werden.

Stefanos Tsitispas ist der Spieler, der es in London dieser Tage mit großen Namen der Vergangenheit zu tun bekommt. Nachdem sich der Grieche in der ersten Runde in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem behauptet hatte, ging es nun gegen Andy Murray. Der Schotte hat sich nach Hüft-OP zurückgekämpft, zählt aber längst nicht mehr zur Weltelite. Es war klar, dass der zweimalige Wimbledon-Champion (2013 und 2016) eine knifflige Aufgabe für Tsitsipas werden würde, zumal er das heimische Publikum hinter sich wusste.

Beide Spieler gaben sich zunächst keine Blöße, spielten konzentriert und waren souverän bei eigenem Aufschlag. Nach 50 intensiven Minuten stand fest, dass Satz eins im Tie-Break entschieden würde, diesen entschied der favorisierte Grieche mit 7:3 für sich. Murray aber ließ sich davon nicht beirren, hielt auch in Satz zwei stark dagegen, forderte Tsitsipas enorm und holte sich diesen dann - ebenfalls im Tie-Break - mit 7:2.

Das Momentum war da auf Seiten des Schotten, der zu Beginn des dritten Satzes seinen Gegner direkt breakte und das Stadion zu später Stunde endgültig aufweckte. In der Folge wurde nahezu jeder Punkt des Schotten frenetisch bejubelt, erst recht der entscheidende zum 6:4-Satzgewinn.

Kurios: Sekunden zuvor hatte Murray noch laut geschrien, weil es in der Leistengegend offenbar gezogen hatte. Nach dem Satzball schrie der Routinier vor Freude dann darüber, dass er das Spiel gedreht hatte, und erkundigte sich umgehend bei der Schiedsrichterin, wie es weitergehen würde - die englische Sperrstunde rückte näher. Die Entscheidung lautete, dass das Match nach zwei Stunden und 45 Minuten beim Stand von 6:7, 7:6, 6:4 aus Sicht von Murray unterbrochen wurde. Am Freitag wird es fortgesetzt.

Zwei Top-Ten-Spieler streichen die Segel

French-Open-Finalist Casper Ruud ist nicht gerade dafür bekannt, gerne auf Rasen zu spielen. Der Norweger hatte die Vorbereitung auf Wimbledon eher halbherzig begangen und verabschiedete sich nun auch früh aus dem Turnier. Gegen den britischen Wildcardspieler Liam Broady kassierte er eine 4:6-, 6:3-, 6:4-, 3:6- und 0:6-Niederlage.

"Von den Weltranglistenplätzen her ist es eine Überraschung, aber es besteht kein Zweifel, dass er ein viel besserer Rasen-Tennisspieler ist als ich", gab Ruud anschließend zu und räumte ein: "Den fünften Satz hat er ganz einfach dominiert, bis dahin war es ein gutes Wimbledon für mich. Ich bin ganz zufrieden."

Neben Ruud verabschiedete sich mit Taylor Fritz ein weiterer Top-10-Spieler. Der US-Amerikaner unterlag nach 2:0-Satzführung dem Schweden Mikael Ymer mit 6:3, 6:2, 3:6, 4:6 und 2:6. Tags zuvor hatte er noch Yannick Hanfmann aus dem Turnier geworfen.

Zwei Deutsche weiter, einer raus

Aus deutscher Sicht verlief der Donnerstag nicht schlecht. Alexander Zverev überwand seine Auftakthürde Gijs Brouwer aus den Niederlanden locker und erreichte die 2. Runde. Maximilian Marterer hatte zuvor bereits sein Ticket für die 3. Runde gelöst. Der Nürnberger schlug Michael Mmoh (USA) mit 7:5, 7:6 (7:5), 6:4 und feierte damit bereits seinen bislang größten Erfolg in Wimbledon.

"Man kann schon sagen, dass ich in einem kleinen Flow bin. Fünf Siege in Serie hatte ich schon lange nicht mehr", sagte Marterer und hofft sicherlich darauf, seine Serie ausbauen zu können. Der 28-Jährige trifft nun auf den Kasachen Alexander Bublik, der zuletzt das Turnier in Halle gewann.

Oscar Otte schied hingegen aus. Der 29-jährige Kölner musste sich dem Kolumbianer Daniel Galan mit 3:6, 6:3, 3:6, 6:7 (3:7) beugen.