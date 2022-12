Muroya verlängert bei "besonderem Klub" Hannover 96

Sei Muroya hat seinen Vertrag bei Hannover 96 verlängert. Der Japaner spielt seit 2020 in der niedersächsischen Landeshauptstadt und will das auch noch weitere Jahre tun.

Vor zwei Jahren hatte Sei Muroya seine japanische Heimat verlassen und war im Alter von 26 Jahren erstmals ins Ausland gewechselt. Den Schritt zu Hannover 96 bereut der Rechtsverteidiger nicht: "Meine Familie und ich fühlen uns in Hannover sehr wohl. Ich kann klar sagen: 96 ist für mich inzwischen ein ganz besonderer Klub geworden."

82 Pflichtspiele hat Muroya für die Niedersachsen bestritten - und weitere sollen hinzukommen. Der 16-malige Nationalspieler hat seinen Vertrag bis Juni 2025 verlängert. "Sei ist ein Spieler, den sein Tempo, seine Laufstärke und seine herausragende Mentalität auszeichnen. Er stellt sich immer voll in den Dienst der Mannschaft. In den vergangenen Monaten hat er sich, gerade was sein Offensivspiel betrifft, noch einmal weiterentwickelt", lobt Sportdirektor Marcus Mann den Defensivmann in einer Klub-Mitteilung.

Dem 28-jährigen Muroya, der in Japan mit dem FC Tokio in der asiatischen Champions League spielte und 2016 zum Olympia-Aufgebot der Samurai Blue zählte, gelangen in 16 Zweitliga-Einsätzen drei Tore (kicker-Note 3,19).