Murkin will kommen, Volendam zu viel Geld

Tomas Kalas kommt, Derry Murkin soll folgen. Mit dem Linksverteidiger ist sich Schalke 04 einig, Gesprächsbedarf besteht noch zwischen den Königsblauen und Murkins Klub FC Volendam.

Wie schon beim 0:1 am vorherigen Spieltag in Braunschweig verlor Schalke nun auch beim 0:2 gegen Holstein Kiel ohne eigenen Treffer. Die Königsblauen kassierten zuvor erst einmal zwei torlose Niederlagen im Unterhaus in Folge: im Februar 1982 bei der SG Union Solingen (0:1) und bei 1860 München (0:2).

Die aktuelle Situation zeigt: Der Absteiger, der sofort wieder aufsteigen will, ist vorne zu harmlos und hinten zu anfällig. Während die Klubführung vermutlich das bestehende Offensivpersonal nicht weiter verstärken wird, laufen die Bemühungen um Zuwachs für die Defensive weiter auf Hochtouren.

Während die Gelsenkirchener am Tag nach der abermals ernüchternden Vorstellung gegen Holstein Kiel den Wechsel von Innenverteidiger Tomas Kalas verkünden konnten, wurde bei der Suche nach einem weiteren Linksverteidiger noch keine Einigung erzielt. Zumindest mit dem abgebenden Verein noch nicht - mit dem Spieler allerdings schon.

Murkin: Dynamischer, schneller und robuster Außenverteidiger

Die Rede ist von Derry Murkin. Er soll derjenige werden, der die Konkurrenzsituation auf der linken Defensivseite anheizt. Thomas Ouwejan ist zwar einer der Garanten des Aufstiegs 2022 gewesen, und auch in der laufenden Saison hat der Niederländer bereits gezeigt, dass seine Fähigkeiten die Mannschaft weiterbringen können, doch die Klubführung hat Bedenken, ob Ouwejan den körperlichen Belastungen Woche für Woche standhält. Tobias Mohr spielt bei Trainer Thomas Reis als Linksverteidiger keine Rolle.

In Murkin sehen die Kaderplaner des FC Schalke einen dynamischen, schnellen und robusten Außenverteidiger, der in der Tiefe verteidigen, aber auch nach vorn Akzente setzen kann. Nach exakt diesem Profil hat Schalke gesucht. Der Spieler will wechseln, sein Verein will Geld - für den Geschmack der Schalker aktuell noch zu viel Geld.

Volendam will Ablöse im siebenstelligen Bereich

Murkin ist nur noch bis zum nächsten Sommer an seinen Jugendklub FC Volendam gebunden, der niederländische Erstligist träumt aber trotzdem von einer Ablösesumme im siebenstelligen Bereich. Die werden sie von den Königsblauen aber nicht bekommen.

Zumindest nicht in diesem Sommer. Vielleicht gibt es irgendwann einmal einen Nachschlag, wenn eine Weiterverkaufsbeteiligung in den Vertrag eingebaut werden sollte. Da Schalke 04 in Zeiten wie diesen sehr erpicht darauf ist, den Wert des Kaders sukzessive zu erhöhen, würden sie diese Hoffnung natürlich auch mit einer Verpflichtung des 24-jährigen Murkin verbinden.