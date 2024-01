Murillo wechselt zurück in die Oberliga

Alan Murillo verlässt den Eimsbütteler TV zur Winterpause. Der 23-jährige Innenverteidiger kam beim ETV nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord nicht mehr zum Zug, absolvierte in der Liga keinen einzigen Einsatz. Nun erhofft sich der Abwehrspieler, der in der HSV-Jugend ausgebildet wurde, bei der TuS Dassendorf mehr Spielzeit.