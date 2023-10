Mulas verlängert in Memmingen

Der FC Memmingen hat den Vertrag mit Tiziano Mulas vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 2019 aus der Jugend von Bayern München ins Allgäu gewechselte 21-Jährige stand in der laufenden Saison bislang in 14 Regionalligaspielen für den FCM auf dem Platz und erzielte ein Tor. "Er hat sich mittlerweile voll in der ersten Mannschaft etabliert", sagt der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt in einer Meldung über den Mittelfeldmann.