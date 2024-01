Muiomo: Velbert holt dreimaligen A-Nationalspieler aus Jena

Die SSVg Velbert hat ihre Offensive verstärkt: Jonathan Muiomo kommt vom FC Carl Zeiss Jena zum Schlusslicht der Regionalliga West. Der 24-jährige Flügelstürmer kann nicht nur auf die Erfahrung von 113 Regionalliga-Spielen (davon 103 im Nordosten, 10 in Bayern) verweisen, sondern hat auch drei A-Länderspiele für Mosambik in seiner Vita stehen. "Seine bisherigen Leistungen und Erfahrungen in der Regionalliga werden zweifellos dazu beitragen, die Qualität und Tiefe unserer Mannschaft weiter zu verbessern", ist Velberts Präsident Oliver Kuhn überzeugt.