Muiomo-Flanke lässt Jena jubeln - Viktoria Berlin bleibt oben dran

Am Freitag ist der 13. Spieltag der Regionalliga Nordost mit zwei Partien auf Berliner Boden eröffnet worden. Carl Zeiss Jena gewann knapp beim Berliner AK, der FC Viktoria setzte sich zu Hause im Verfolgerduell gegen den FSV Luckenwalde durch.

Jena diesmal "nur" mit einem Tor

Carl Zeiss Jena fuhr am Freitag mit besten Erinnerungen ins Poststadion zum Berliner AK. Schließlich gewannen die Thüringer Ende April das damalige Aufeinandertreffen mit einem krachenden 8:1. An diesem Novemberabend waren die Berliner ein weitaus ebenbürtigerer Gegner. In der 19. Minute klatschte ein Kopfball von Lubaki an die Latte. Neun Zeigerumdrehungen später parierte FCC-Keeper Kunz einen Schuss von Lubaki sehenswert. Jena, das bis dato allenfalls optisch den leicht besseren Eindruck machte, vor dem Tor aber nicht viel Wucht entfaltete, ging in der 40. Minute tatsächlich in Führung: Ein Flankenball von Muiomo rutschte ab und flog vom Innenpfosten über die Linie. Keeper Zwick hatte sich gleichsam entscheidend verschätzt. Mit dieser knappen Gäste-Führung ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel hielt der BAK weiter energisch dagegen. Im Fall von Wurr in der 66. Minute zu energisch, denn der Berliner Defensivspieler sah nach überhartem Foul die Rote Karte. In einer nun sehr chancenarmen Partie verwaltete die Zeiss-Elf den Vorsprung und brachte ihn souverän ins Ziel.

Verfolgerduell geht an Viktoria

Das Aufeinandertreffen von Viktoria Berlin und dem FSV Luckenwalde am Freitag stand unter der Überschrift "Verfolgertreffen". In diesem drückte der ehemalige Drittligist aus der Hauptstadt seinen Stempel tiefer auf. Günay markierte in der 35. Minute die verdiente Führung. Danach wachte der FSV ein wenig auf und hätte durchaus den Ausgleich erzielen können. Der FC Viktoria ließ sich davon allerdings nicht beirren und Damelang machte fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Deckel drauf, 2:0-Endstand. Damit bleiben die Berliner in der Spitzengruppe, Luckenwalde hingegen wird sich in den nächsten Wochen wohl mit einem Aufenthalt im Tabellenmittelfeld arrangieren müssen.