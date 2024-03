Muheim: Neuer Vertrag nach Comeback und Tor

Am Sonntag hatte sich Miro Muheim nach Muskelfaserriss im Oberschenkel eindrucksvoll mit einem Tor zurückgemeldet, am Dienstag verkündete der Hamburger SV die Verlängerung mit dem Linksverteidiger - für Kapitän Sebastian Schonlau ist der Schweizer gar ein Musterbeispiel.

Vor knapp drei Jahren hatten die Hanseaten Muheim zunächst vom FC St. Gallen ausgeliehen und nach einer Spielzeit fest verpflichtet. Nun wurde das ohnehin noch bis 2025 gültige Arbeitspapier vorzeitig verlängert. "Wenn man die Entwicklung von Miro in den drei Jahren bei uns sieht, dann ist das ein Paradebeispiel dafür, wie es sich ein Verein vorstellt, wenn er einen jungen Spieler verpflichtet", schwärmt Schonlau. "Er geht kontinuierlich seinen Weg, ist von Saison zu Saison besser und stabiler geworden. Und jetzt ist er auch noch torgefährlich."

"Miro hat sich gerade in den letzten zwei Jahren sehr entwickelt"

Die Verantwortlichen beurteilen die Entwicklung des inzwischen 25-Jährigen genauso wie der Kapitän. "Miro hat sich gerade in den letzten zwei Jahren sehr entwickelt", sagt Sportdirektor Claus Costa, "und zwar nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit. Er hat seine Stärken in der Defensive und in der Offensive."

Und er glänzt durch Vielseitigkeit. Gegen Wehen Wiesbaden (3:0) hatte Steffen Baumgart ihn aus Ermangelung an Außenverteidigern als linkes Glied einer Dreierkette gebracht, in seinem ersten Spiel nach zweiwöchiger Pause traf er zudem zum 1:0. Es war bereits sein viertes Saisontor. Dabei wollte der Trainer eigentlich auf ihn verzichten. Denn: Muheim hatte nach seiner Auszeit erst zwei Einheiten mit der Mannschaft absolviert und Baumgart betont: "Ich bin eigentlich kein Freund davon, Spieler nach Verletzungen so früh wieder reinzuwerfen. Aber unsere personelle Situation hat das erfordert."

"Ich spüre Wertschätzung"

Muheim überzeugte in modifizierter Rolle und als Torschütze (kicker-Note 2) - und ist glücklich über den Vertragsabschluss. "Ich fühle mich unglaublich wohl in der Mannschaft, im Verein und in der Stadt. Und ich spüre Wertschätzung. Deshalb war es klar, dass ich meinen Vertrag auch verlängern möchte."

Der nächste Schritt soll nun auf dem Platz folgen. Denn seinen Kontrakt erfüllen möchte Muheim bevorzugt als Bundesligaspieler. "Der Aufstieg ist das große Ziel, dafür ziehen wir alle an einem Strang und versuchen, es gemeinsam möglich zu machen."