Düsseldorf gewann erst letzte Woche Dienstag im Pokal bei Magdeburg. Diesen Erfolg wollen die Fortunen am Samstag wiederholen. Als einen Schlüssel sieht Daniel Thioune wieder den Ballbesitz.

Zum zweiten Mal binnen anderthalb Wochen gastiert Fortuna Düsseldorf in Magdeburg - nach dem Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal (2:1) durch einen Doppelschlag von Jona Niemiec reisen die Flingeraner natürlich mit einem "positiven Gefühl" an.

Doch bevor Daniel Thioune auf der Pressekonferenz über das kommende Spiel sprach, musste er eine Frage zu seiner ungewohnt harschen Kritik nach der Niederlage gegen Kiel beantworten. "Die Kritik war gar nicht an sie, sondern eher die Enttäuschung, dass sie deutlich besser sind, als sie es gezeigt haben", so der Coach.

Thioune freut sich auf die bevorstehende Pause

Den öffentlich rausgelassenen Frust nahmen ihm seine Spieler aber augenscheinlich nicht übel. "Ich habe auch noch ein Wichtelgeschenk von der Mannschaft bekommen", erklärte Thioune schmunzelnd.

Am Samstag können die Spieler den 49-Jährigen dann zum zweiten Mal in dieser Woche beschenken. Dafür benötigen die Akteure allerdings die nötige Energie, die sie gegen Kiel vermissen ließen. "Die Akkus waren wahrscheinlich nicht ausreichend gefüllt", blickt Thioune zurück. Aus diesem Grund sei es "ganz gut", dass es nach dem Auswärtsspiel in Sachsen-Anhalt in die Pause geht.

Gavory ist fraglich

Um die "Akkus" kurzfristig für Samstag noch einmal zu füllen, drosselte er das Trainingspensum und setzte stattdessen auf "aktive Erholung". Dennoch spürte mit Nicolas Gavory ein Spieler wohl die Belastung und fehlte am Donnerstag aufgrund von muskulären Problemen bei der Einheit. Ob der Linksverteidiger in Magdeburg aufläuft, ist fraglich.

Sollte der 28-Jährige tatsächlich ausfallen, muss sich Thioune durch den Ausfall von Emmanuel Iyoha wohl zwischen zwei Alternativen entscheiden. Entweder verteidigt der etatmäßige Rechtsverteidiger Takashi Uchino oder Offensivspieler Dennis Jastrzembski hinten links.

Auch im Mittelfeld könnte der Trainer zum Umbauen gezwungen werden, weil Isak Johannesson wegen eines grippalen Infekts in dieser Woche noch nicht auf dem Platz stand - der 20-Jährige hatte vor anderthalb Wochen mit seinen späten Vorlagen noch großen Anteil am Weiterkommen im Pokal.

Die ballbesitzstärkste Mannschaft der Liga hatte nicht den Ballbesitz, den sie für ihr Spiel braucht. Da müssen wir auch wieder hin. Daniel Thioune

Den Youngster könnte Shinta Appelkamp ersetzen, sofern er einsatzbereit ist. Sollte der 23-Jährige auflaufen, könnte der Coach bis auf Iyoha auf dieselben Feldspieler wie beim Pokalsieg setzen.

Damals "raubten" die Düsseldorfer dem FCM deren Stärke - dem Ballbesitz (60 Prozent für die Fortuna). "Die ballbesitzstärkste Mannschaft der Liga hatte nicht den Ballbesitz, den sie für ihr Spiel braucht. Da müssen wir auch wieder hin", weiß auch Thioune.

Sollte dies beim erneuten Aufeinandertreffen gelingen und Fortuna wieder einen Erfolg in der MDCC-Arena feiern, wäre es aus Trainersicht eine "top, top, top" Hinrunde.