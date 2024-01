"Müssen wir sehen": Viktorias Matchwinner Marseiler lässt Zukunft offen

Luca Marseiler war einmal mehr Matchwinner bei Viktoria Kölns 2:1-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching. Es könnte allerdings der letzte Auftritt gewesen sein, der 26-Jährige schloss einen Wechsel noch in der kommenden Woche nicht aus.

Die Erleichterung war Viktoria Kölns Olaf Janßen anzusehen, als er bei "MagentaSport" zum Interview bereitstand. Sein Team hatte nach 60 hervorragenden Minuten und einer 2:0-Führung das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching doch noch unnötig spannend gemacht. Auf den Anschlusstreffer der Hachinger folgte ein 20-minütiger Sturmlauf, den die Viktoria aber letzten Endes unbeschadet überstand und sich wichtige drei Punkte sicherte.

Die Erleichterung gab Janßen im Interview auch zu: "Wir wissen genau, wie viele Punkte wir brauchen, um die Liga zu halten. Und bei einem Blick auf die Tabelle sehen wir: Das ist noch ein weiter Weg. Da tut jeder Sieg gut." Nach einer "schlauen ersten Halbzeit" sei seine Mannschaft "hintenraus am Limit" gewesen, hätte aber "die nötigen Meter" weiter gemacht, lobte der 56-Jährige und schloss lapidar: "So ist es besser, als wenn wir die drei Punkte nicht hätten."

Marseiler freut sich über Sieg gegen alte Liebe

Einmal mehr war Luca Marseiler der entscheidende Spieler bei den Kölnern. Der Top-Scorer kurbelte viel an und hatte selbst einige Abschlüsse. Das 2:0 unter gütiger Mithilfe des unglücklichen Viktor Zentrich war der Lohn. Und es war auch kein Zufall, dass mit der verletzungsbedingten Auswechslung Marseilers in der 67. Minute der Bruch im Spiel der Viktoria kam.

So ist es besser, als wenn wir die drei Punkte nicht hätten. Olaf Janßen über den Sieg gegen Unterhaching

Der 26-Jährige, der bei der Spielvereinigung fußballerisch groß geworden ist und der eine lange Freundschaft zu Hachings Trainer Marc Unterberger pflegt, freute sich nach Abpfiff über den Sieg. Man habe "guten Fußball gespielt" und verdient gewonnen. "Wir hatten eine schwierige Vorbereitung und unter der Woche verdient in Essen verloren (1:3). Da tut ein Sieg gegen den Ex-Klub ganz gut", so Marseiler. "So kann es weitergehen.

Wechsel im Winter? "Man wird sehen ..."

Fraglich ist allerdings, wo es für ihn weitergeht. Im kicker-Interview im vergangenen Dezember hatte der 26-Jährige schon selbstbewusst gesagt: "Ich bin ready für die 2. Liga". Und nun soll er kurz vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga stehen.

"Dazu kann ich nichts sagen. Das Transferfenster ist nicht mehr lange, wir müssen schauen was passiert", kommentierte Marseiler die Thematik nur kurz und verwies ansonsten auf seinen Berater. Dementieren wollte er aber ausdrücklich nichts, meinte nur: "Man wird nächste Woche sehen, ob ich noch da bin."

Sein Trainer geht jedenfalls von einem Verbleib aus. "Da mache ich mir keine Gedanken, das ist hypothetisch. Ich gehe davon aus, dass Luca morgen beim Training ist", meinte Janßen. Allerdings schob er nach, sollte Marseiler den Klub noch verlassen, dann müsste man sich trotz enger wirtschaftlicher Verhältnisse nochmal zusammensetzen.

Verletzung Marseilers "nicht so schlimm" - Sorgen bei Bogicevic

Die Verletzung, wegen der Marseiler ausgewechselt werden musste, wird einem Transfer jedenfalls nicht im Wege stehen. "Ich wurde von hinten geschubst und habe in den Boden reingehauen. Das ist nicht so schlimm, eine klassische Fußballerverletzung", meinte der Matchwinner lächelnd und sprach von einer kleinen Stauchung.

Schlimmer hat es dagegen vermutlich Donny Bogicevic erwischt, ebenfalls ein Leistungsträger bei den Kölnern. Der Mittelfeldmann war kurz vor der Pause nach einer Offensivaktion verletzt liegengeblieben und hatte sich das Schienbein gehalten, nach Wiederanpfiff kehrte er nicht mehr auf das Feld zurück.

Sein Coach äußerte sich besorgt: "Es sieht nicht so gut aus. Eher Richtung Syndesmoseband, das wäre schon sehr schlecht für uns." Das sei allerdings nur eine Ferndiagnose, er wolle genauere Untersuchungen abwarten. "Vielleicht haben wir doch noch Glück", so Janßen. Die Erleichterung wäre groß.