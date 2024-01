"Müssen uns steigern": Sabitzer sieht trotz drittem Sieg in Serie "Luft nach oben"

Das 3:1 im kleinen Revierderby war für den BVB zwar der dritte Sieg in Folge, spielerisch sah Marcel Sabitzer aber Steigerungspotenzial. Sein Trainer Edin Terzic vermisste die Konsequenz im Strafraum.

"Es gibt etwas Besseres als zwei Siege in Folge und das sind drei Siege in Folge", hatte Edin Terzic vor der Partie gegen Bochum bei DAZN gesagt. Dem Wunsch des Trainers kam seine Mannschaft nach, zumindest "ergebnistechnisch", wie Terzic nach dem 3:1 bekannte. Vollends zufrieden war er aber nicht: "Wir haben kein überragendes Spiel gemacht, kein perfektes Spiel." Auch Marcel Sabitzer sah "Luft nach oben im Spielerischen".

Trotz früher Führung - Niclas Füllkrug verwandelte bereits in der 7. Minute einen Foulelfmeter - musste sich der BVB das komplette Spiel mit bissigen Gästen aus Bochum, die auch immer wieder den Weg nach vorne suchten, auseinandersetzen. Darauf waren die Dortmunder, die unter anderem auf die erkrankten Gregor Kobel, Julian Brandt und Marco Reus verzichten mussten, zwar eingestellt, verriet Sabitzer, an der Umsetzung haperte es aber manchmal: "Wir haben es situativ ganz gut gelöst, dann wieder weniger gut." Vor allem beim Ausgleichstreffer sahen die Gastgeber gegen das Pressing des VfL nicht gut aus, zu allem Überfluss grätschte dann auch noch Nico Schlotterbeck die Flanke des Ex-Dortmunders Patrick Osterhage ins eigene Tor.

"Wir waren ein bisschen schlampig"

"Wir wussten, wir müssen gut aus der Halbzeit kommen", sagte Sabitzer. Besser im zweiten Durchgang kamen allerdings die Bochumer an. "Wir waren ein bisschen schlampig", haderte der Mittelfeldspieler. Bezeichnend für die sich einschleichende Nachlässigkeit war eine Szene aus Minute 63: Neuzugang Ian Maatsen verlor am eigenen Strafraum den Ball an Matus Bero und hatte Glück, dass der 28-jährige slowakische Nationalspieler zögerte. So konnte Maatsen mit einer beherzten Grätsche die Situation selbst wieder bereinigen.

"Mehr Ruhe, mehr Positionierung" bemerkte Sabitzer, als sich Maatsen von der linken Abwehrseite ins Mittelfeldzentrum begab. Von dort leitete der 21-Jährige außerdem mit einem Diagonalschlag das 2:1 ein. Die endgültige Entscheidung ließen Sabitzer und Co. allerdings aus, auch weil es oft am finalen Pass scheiterte. "Ich habe gerade gehört, dass wir über 50 Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner hatten. Toller Wert, aber bringt dir nichts, wenn du nicht klar zum Abschluss kommst", haderte Terzic mit der Konsequenz im Strafraum, aber: "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und konnten uns mit einem Sieg belohnen."

Der Dortmunder Anspruch

Bestrafen konnten die Bochumer die fehlende Konsequenz des Gegners in der Schlussphase aber nicht, auch weil sie erneut einen Elfmeter verursachten, den Füllkrug wieder sicher verwandelte. So blieb unterm Strich Sabitzers Erkenntnis: "Wir müssen uns steigern, das wissen wir. Für uns zählen Siege und drei in Folge sind schonmal sehr wichtig für uns."

In Zukunft soll aber auch die spielerische Komponente bei Schwarz-Gelb wieder zum Tragen kommen. Schließlich sei es "natürlich der Anspruch von Dortmund, gut und erfrischend zu spielen, viele Torchancen zu kreieren".