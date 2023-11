"Müssen uns steigern": Di Salvo blickt schon auf Polen

Die deutsche U 21 hat völlig verdient mit 4:1 gegen Estland gewonnen und den dritten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Coach Antonio Di Salvo ärgerte nach der Partie nur eine Sache.

Hat das Haar in der Suppe gefunden: U-21-Coach Coach Antonio Di Salvo. IMAGO/Sven Simon

"Wir haben 4:1 gewonnen, haben alle drei Spiele gewonnen, das ist sehr positiv. Ich muss den Jungs auch die Zeit gegeben, sich aneinander zu gewöhnen. Insgesamt waren viel mehr positive als negative Aspekte heute dabei", ordnete U-21-Coach Antonio Di Salvo die Partie gegen Estland bei "Pro7Maxx" ein.

Der Trainer hatte "ein sehr gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen. "Wir haben Ball und Gegner laufen lassen, hatten viele Torchancen." Aber eine Sache ärgerte den Coach dann doch: "Durch das Gegentor machen wir uns das Leben schwer. Da merkt man, da rattert es im Kopf. Sowas müssen wir abstellen und viel früher das Spiel entscheiden. Da müssen wir einfach mehr Tore machen."

Der gerade erst eingewechselte Rocco Reitz hatte hier den Ball im Zentrum verloren, dann war es bei Estland schnell gegangen. Die Gäste hatten somit mit der ersten guten Chance den zwischenzeitlichen Anschluss erzielt. "Es kommt ein Ball ins Zentrum, vielleicht ein bisschen zu früh. Rocco war unter Druck, es war nicht einfach für ihn", fuhr Di Salvo fort. "So ein Tor dürfen wir uns nicht fangen. Das war kein schöner Moment."

Jetzt steht das Spitzenspiel gegen Polen an

Insgesamt waren sie im deutschen Lager am Freitagabend aber zufrieden.

Das 4:1 war der dritte Sieg im dritten Spiel in der EM-Qualifikation. Somit kommt es am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Essen zum Topspiel gegen Polen, das alle vier Spiele gewonnen und ein starkes Torverhältnis von 11:1 hat.

"Das wird ein Gradmesser, Polen hat alle Spiele gewonnen. Wir wissen aus eigener Erfahrung aus der letzten Qualifikation, dass es eine sehr gute Mannschaft ist. Sie haben viele Spieler dabei, die auch schon bei der A-Nationalmannschaft dabei sind", blickte Di Salvo deshalb bereits nach vorn und forderte: "Das wird definitiv ein anderes Spiel. Wir müssen uns auf jeden Fall steigern, um dieses Spiel auch gewinnen zu können."