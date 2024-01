"Müssen uns belohnen": Thioune hadert trotz Reaktion

Fortuna Düsseldorf hat zum Rückrundenstart einen vermeidbaren Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Bei Hertha BSC war Coach Daniel Thioune wegen der Reaktion seines Teams aber nicht gänzlich unzufrieden mit dem Remis.

Zweimal zurückgelegen, zweimal zurückgekommen und doch einen Sieg aus der Hand gegeben. So lässt sich der Sonntag von Fortuna Düsseldorf bei Hertha BSC zusammenfassen.

Das 2:2 in einem besonderen Spiel im Berliner Olympiastadion hinterließ Trainer Daniel Thioune daher mit gemischten Gefühlen. Nach einem "verhaltenen Beginn aufgrund der Atmosphäre" wegen der Trauer um den kürzlich verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein begann das Spiel laut dem Coach erst "mit dem ersten Tor", in Minute 30, das die zweite Hälfte "geöffnet" habe.

Kabinenansprache und Änderungen fruchten

Ein Durchgang, den die Flingeraner wegen eines Fehlers von Keeper Florian Kastenmeier ("Ärgerlich, das darf mir so nicht passieren") kurz vor der Pause mit einem Tor Rückstand beginnen hatte müssen. Die Reaktion des Düsseldorfer Teams nach dem Seitenwechsel fand Thioune indes "cool", schließlich hatten "die Jungs in der Halbzeit gut zugehört" und die Vorgaben umgesetzt.

Doch in der zweiten Hälfte sah Thioune nicht nur ein "cooles Spiel von meiner Mannschaft", sondern auch vergebene Gelegenheiten wie den zweiten von Christos Tzolis ausgeführten Elfmeter, der im Gegensatz zu Versuch Nummer eins nicht im, sondern neben dem Tor landete. Thioune haderte: "Wir müssen uns belohnen für diese zweite Halbzeit. Hertha hatte keinen Zugriff mehr aufs Spiel."

Punkt "unter den Umständen" mehr wert?

Der 49-jährige Trainer ärgerte sich zwar ein wenig, hielt aber ebenso fest: "Unter den Umständen, auswärts in Berlin" könne "so ein Punkt nachher noch ein bisschen mehr wert sein". Thioune und Fortuna Düsseldorf rutschen in der Tabelle auf Rang fünf ab, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze bleibt aber gering.