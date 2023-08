"Müssen Schritt nach vorne machen": Härtel warnt vor Magdeburg

Eintracht Braunschweigs Mission für diese Saison ist der Klassenerhalt. Damit kein Fehlstart passiert, müssen die Löwen in Magdeburg bestehen - eine schwere Aufgabe, wie Coach Jens Härtel erklärt.

Am Sonntag startet Eintracht Braunschweig einen neuen Anlauf, um erstmals in dieser Saison Punkte einzufahren - zu Hause gegen Kiel war dies zuletzt wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit misslungen. In Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll für die Löwen dafür Zählbares herauskommen.

Wir sind eine Umschaltmannschaft. Jens Härtel

Jens Härtel will gemeinsam mit dem Team "an unseren Stärken dranbleiben", erklärte der Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz. Nach einer schwachen Leistung gegen die KSV Holstein, in der nur zu Beginn etwas nach vorne gegangen war, solle sein Team zeigen, was sie könne: "Wir sind eine Umschaltmannschaft."

3000 Fans fahren mit nach Magdeburg

Diese wird in der MDCC-Arena die Unterstützung von rund 3000 Fans erhalten, wie der Klub via Twitter vermeldete. Mit den Fans im Rücken werde es wichtig, die Gelegenheiten zu nutzen. "Magdeburg wird nicht alles wegverteidigen können", meinte Härtel, der "eine richtig gute Nachbarschaftsatmosphäre", erwarte.

FCM hinten "nicht fehlerfrei" - doch vorne "eine der spielstärksten Mannschaften"

Der "nicht ganz fehlerfreie" Gegner verfüge jedoch vorne über "Individualisten wie Ceka, Atik oder Schuler" und könne in der Offensive, auch dank der "hohen Anlaufphasen", für Furore sorgen. "Zudem ist Torwart Riemann ein Anker, weil er sehr viel mitspielt. Die Mannschaft passt zur Art und Weise, wie Christian Titz Fußball spielen lässt - Magdeburg ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga."

Angst habe Härtel nicht. "Ich fahre immer gerne zurück, es hat Spaß gemacht, dort zu arbeiten", meinte der von Sommer 2014 bis Winter 2018 beim FCM angestellte Trainer. Titz' Team sei dennoch nicht zu unterschätzen, "sie haben deutlich im Spiel gegen den Ball zugelegt, sind aggressiver, robuster und aktiver. Das hilft ihnen, noch mehr Dominanz zu erzielen. Sie versuchen immer, Stress zu erzeugen."

Stichwort Stress: Für diesen müssen auch die Braunschweiger Löwen wieder vermehrt sorgen. "Wir brauchen im Spiel mit dem Ball weitere Lösungen, da müssen alle Spieler einen Schritt nach vorne machen", versicherte Härtel. "Das haben wir den Jungs klar mitgegeben."

Ivanov fällt weiter aus - nur "Vorsichtsmaßnahme" bei Wiebe

Nicht mitfahren wird nach Magdeburg "mit großer Wahrscheinlichkeit" Robert Ivanov, der an einer Muskelverletzung laborierte und offenbar noch nicht bei 100 Prozent sei, er werde kommende Woche im Training erwartet. Ebenso nicht im Kader stehen wird Hasan Kurucay wegen seiner Gelb-Rot-Sperre. Immerhin: Dass Danilo Wiebe am Freitag nicht auf den Platz stand, war laut Härtel "eine Vorsichtsmaßnahme".