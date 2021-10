"Müssen permanent auf der Hut sein": Neumarkts Trainer Jürgen Schmidt warnt vor Bamberger Angriffsduo

Die Hinrunde in der Bayernliga Nord neigt sich dem Ende. Und oben wie unten ist weiter alles offen. Das Topspiel bestreiten am 14. Spieltag der ASV Neumarkt und der FC Eintracht Bamberg, während die anderen Liga-Größen vermeintlich leichte Aufgaben zu bewältigen haben.

Drei Wochen noch, dann kürt die Bayernliga Nord ihren Herbstmeister. Zwar kann sich für diesen inoffiziellen Titel keiner etwas kaufen, Pokal oder sonstige Trophäen gibt es dafür auch nicht, dennoch macht sich der Beiname Herbstmeister als ein kleines Ausrufezeichen für eine gute Vorrunde dann doch ganz gut. Mit Beginn des 15. Spieltages haben rein rechnerisch sogar sechs Teams noch die Möglichkeit, zum Ende der Vorrunde bis auf Platz eins zu springen.

Mit der DJK Ammerthal und dem ATSV Erlangen sind gleich zwei davon bereits am Freitagabend im Einsatz. Und beide haben (eigentlich) lösbare Heimaufgaben vor der Brust. Doch ist das Wort eigentlich eigentlich eines der schlimmsten Wörter im deutschen Sprachgebrauch, beinhaltet es doch auch einige Zweifel. Und damit verbunden auch ein klein wenig Skepsis. Das ist auch bei den beiden betroffenen Trainern zu spüren. Fabian Adelmann (ATSV Erlangen) hat zwar seit seinem Amtsantritt im September alle seine Pflichtspiele mit einem Sieg abgeschlossen, dennoch warnt er vor dem Gegner aus der Rhön. "Schon in Seligenporten haben wir gesehen, dass auch die vermeintlich Schwächeren durchaus in der Lage sind, uns das Spiel richtig schwer zu machen. Da mussten wir auch wieder dazulernen und etwas für unsere künftige Ausrichtung mitnehmen. Großbardorf hat zuletzt deutlich verloren, die werden sicher alles daransetzen, diese Scharte wieder bestmöglich auszuwetzen. Aber wir haben diese Woche gut darauf hin trainiert und wollen natürlich gewinnen." Ähnliche Worte kommen auch vom Trainer der DJK Ammerthal, Michael Hutzler: "Seligenporten hat in den letzten Wochen immer besser in die Spur gefunden. Trotz ihres großen Umbruchs haben sie zuletzt gut abgeliefert. Wir sollten uns da nicht zu sicher sein und nur auf die Tabelle schauen. Daher müssen wir mit äußerster Konzentration und höchstem Tempo dieses Spiel angehen. Aber die Jungs haben nach den zwei Siegen in Folge richtig Lust auf noch mehr Erfolg."

Personallage bei Großbardorf entspannt sich

So gesehen schlechte Karten für die Underdogs aus Großbardorf und Seligenporten. Vor allem bei Andreas Lampert, dem Coach der "Gallier" hängt die Heimniederlage der letzten Woche noch ein wenig nach. "Wir haben da so ziemlich alles vermissen lassen, was uns in den Spielen zuvor ausgezeichnet hat." Tatsächlich hatte sich der TSV mit einer kleinen Serie erfolgreich ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt. "Aber das Spiel gegen Gebenbach war ein richtiger Tiefschlag für uns. Und jetzt müssen wir zum ATSV Erlangen. Da hängen die Trauben natürlich sehr hoch. Aber der eine oder andere meiner Spieler wird jetzt wieder fit, personell sieht es jetzt ein klein wenig besser aus. Und wenn wir in Erlangen mit mehr Willen und Konzentration unsere Aufgaben angehen, dann war das Spiel gegen Gebenbach vielleicht nur ein Ausrutscher." Ähnlich kämpferisch ist auch Gerd Klaus vom SV Seligenporten, der aber vor allem wieder darauf hinweist, dass sich sein junges Team immer noch im Lernprozess befindet, sich aber möglichst teuer verkaufen soll.

Die dritte Begegnung am Freitagabend sieht dann ein Duell zwischen dem starken Aufsteiger SC Feucht und dem abstiegsbedrohten ASV Cham vor. Während für die Hausherren und ihrem Trainer Florian Schlicker "Wiedergutmachung nach dem verlorenen Derby in Neumarkt" auf der Agenda steht, will der Gast aus dem Bayerischen Wald endlich aus der Ergebnismisere kommen. "Die Mannschaft hat großes Leistungspotenzial. Das müssen wir endlich abrufen und die Anweisungen des Trainers umsetzen, dann können wir auch aus Feucht etwas mitnehmen.", so Sportchef Jürgen Kreipl.

Hoffen auf Ansbacher Ausrutscher

Der Samstag startet dann sogleich mit dem neuen Tabellenführer aus Ansbach. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg dem Christoph Hasselmeier in Abtswind selbst nicht beiwohnen konnte, trat der Trainer der "Nullneuner" aber erst einmal ein wenig auf die Bremse. "Es gab ein paar Dinge, die nicht ganz so gelaufen sind, wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Das haben wir in dieser Woche aber besprochen. Die Mannschaft hat eine richtig gute Mentalität und die wird sie auch gegen Würzburg zeigen. Wir wissen aber auch, dass auch dieses Spiel nicht leicht wird für uns. Aber wir haben jetzt endlich wieder beinahe den gesamten Kader zur Verfügung." Während also die SpVgg Ansbach personell auch wieder auf Sven Landshuter und Daniel Schellhorn zurückgreifen kann, ist die Anzahl der gesunden Spieler beim Würzburger FV seit dem Spiel gegen den ASV Cham wieder geschrumpft. Besonders schmerzlich ist dabei die Verletzung von Steffen Barthel, dessen Verletzung an der Schulter jetzt sogar eine Operation notwendig macht. Der Mittelfeldmann der Mainfranken wird seinem Trainer Harald Funsch wohl auch die nächsten Wochen fehlen. "Das trifft uns schon, zumal noch einige aus dem Spiel gegen Cham mit Blessuren kämpfen. Trotzdem wollen wir alles versuchen, um auch in Ansbach die Grundlage für einen weiteren positiven Aufwärtstrend zu legen."

Auf einen Ausrutscher der Ansbacher hofft man natürlich vor allem beim FC Eintracht Bamberg. Nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Karlburg war die Tabellenführung futsch. Und nun muss die Kolbeck-Elf zum starken Aufsteiger ASV Neumarkt. "Ich erwarte da einen leidenschaftlichen Gegner, der wie wir immer den Weg nach vorne sucht und aktiv das Spiel bestimmen will. Zudem sind die Neumarkter extrem laufstark. Das wird keine leichte Aufgabe", so Julian Kolbeck. Zumindest aber steht mit Franz Helmer wieder der Sturmpartner von Jakob Tranziska im Kader der Oberfranken. Und genau vor den beiden warnt ASV-Trainer Jürgen Schmid. "Die Bamberger haben schon einen richtig guten Sturm. Da müssen wir permanent auf der Hut sein, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch richtig gute Leistung abliefern können. Die erste Halbzeit gegen Feucht hat auch bewiesen, dass die Jungs, die ihre Chance erstmals in der Anfangsformation bekommen haben, diese auch nutzen wollen." Vor allem Mittelfeldspieler Michael Winter oder Abwehrrecke Yannick Schneider konnten ihren Trainer durchaus als gute Alternativen überzeugen.

Ebenfalls auf der Lauer liegt die DJK Vilzing. Und die erwartet mit dem FC Sand einen Gegner, der wohl das Toreschießen vollkommen verlernt hat. Rund 500 Minuten wartet die "Korbmacherelf" nun auf einen Erfolg. Da blickt FC-Trainer Matthias Strätz schon ein wenig ehrfürchtig auf die Angriffsformation der Vilzinger. "Die haben da eine brutale Qualität, die aus nahezu jeder Situation richtig gefährlich werden kann." Dennoch blickt Strätz auch am Huthgarten nach vorne. "Wir haben das letzte Woche ja nicht so schlecht gemacht, wir müssen aber weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten. Vor ein paar Wochen hätten wir die Chancen gegen Aschaffenburg vermutlich reingemacht. An der Einstellung bei den Jungs habe ich nichts auszusetzen." Das Spiel der Sander hatten sich auch die Verantwortlichen der DJK Vilzing noch einmal angesehen und neigen daher auch keinesfalls dazu, den Gegner zu unterschätzen. "Sicher hatten sie wohl das ein oder andere Problem. Aber wir dürfen solche Spiele deswegen nicht zu leicht nehmen. Bestes Beispiel wie so etwas enden kann, war unser Auftritt vor einigen Wochen in Aschaffenburg", findet DJK-Trainer Josef Eibl noch einmal deutliche Worte vor dem Spiel gegen das vermeintliche Kellerkind.

Wegweisendes Spiel für Bayern Hof

Und damit bleiben wir gleich in der unteren Tabellenregion der Bayernliga. Dank des 0:0 in Sand konnte der SV Vatan Spor Aschaffenburg die rote Laterne wieder an den SV Seligenporten übergeben. Im Heimspiel gegen die SpVgg Bayern Hof soll nun der nächste Schritt gemacht werden. Zumal Trainer Slobodan Komljenovic wieder auf zwei wichtige Akteure zurückgreifen kann. Tobias Aulich und Leon Lerch sind nach ihren abgelaufenen Rot-Sperren wieder frei und wohl eine wichtige Option im Kader. Doch mit Roman Pribyl und den Hofer Bayern kommt ein Gegner, der nach zuletzt zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur will. "Die Niederlage gegen Ammerthal war für uns schon unglücklich. Wir hatten selbst gute Möglichkeiten, das Spiel für uns zu drehen. So müssen wir auch in Aschaffenburg auftreten." Im Falle einer Niederlage jedenfalls würden die Hofer wieder gefährlich in Richtung der Relegationsplätze schlittern.

Diese konnte am letzten Wochenende der TSV Karlburg verlassen. Passend zum lange geplanten Mannschaftsabend beim Getränkesponsor des TSV in Arnstein feierten die Karlburger einen 1:0-Husarenstreich beim FC Eintracht Bamberg. Und bewiesen damit einmal mehr, dass die Unterfranken aus dem kleinsten Dorf der Bayernliga Nord ein richtig unbequemer Gegner sein können. "Und das wollen wir auch gegen Don Bosco Bamberg auf den Platz bringen. Unsere Stärken, unseren Willen und vor unseren Zuschauern ein richtig gutes Spiel abliefern", so TSV -Trainer Markus Köhler. Genau das erwartet auch Don-Bosco-Trainer Andreas Baumer, der die Karlburger beim Spiel im Fuchspark als kompakte Einheit beobachtet hat. "Sie arbeiten sehr gut gegen den Ball und haben ein gutes Umschaltspiel bei Ballgewinn. Da werden wir uns schon etwas einfallen lassen müssen, um uns Chancen zu entwickeln." Allerdings wird Baumer wohl auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten müssen. Dominik Sperlein konnte diese Woche verletzungsbedingt nur einmal trainieren, sein Einsatz ist noch fraglich.

Gebenbach will an Großbardorf-Leistung anknüpfen

Nachdem seit Dienstag doch einige Schlagzeilen um die DJK Gebenbach neben dem Platz gegeben hat, will man in der Oberpfalz nun auch auf dem Platz wieder von sich reden machen. Das war mit dem 5:0 in Großbardorf letzte Woche eigentlich schon gelungen, aber dann kam der Trainerwechsel. Hauptverantwortlich wird am Samstag mit Kai Hempel einer, der bislang als Spieler der DJK in Erscheinung getreten war. Denn jetzt tauscht der 34-Jährige seine Position im Mittelfeld erst einmal mit der Trainerbank und hofft, "dass wir da weitermachen, wo wir in Großbardorf aufgehört haben". Allerdings ist auch gegen Abtswind die Personalsituation bei den Oberpfälzern nicht ideal. "Aber vielleicht kommt zumindest Jan Fischer bis Samstag wieder in den Kader zurück", so der Interimscoach. Den Trainerwechsel in Gebenbach hat man auch im Kräuterdorf Abtswind aufmerksam zur Kenntnis genommen. "Dadurch wird die Motivation der Spieler sicher noch höher sein. Sie haben in Großbardorf bewiesen, dass sie richtig gut Fußball spielen können", so Thorsten Götzelmann, der Sportchef des TSV Abtswind. Doch auch sein Trainer Claudiu Bozesan weiß in den eigenen Reihen um die Qualität des Kaders. "Bei uns verteilt sich alles auf viele Schultern. Wir sind nicht nur von einem Spieler abhängig und so können Aufgaben auch einmal von anderen übernommen werden. Freilich wenn wir noch einen Knipser hätten, dann könnte man vielleicht noch von etwas weiter vorne träumen.“ Tatsächlich geht ein solcher den Unterfranken ab, fehlten doch trotz guter Leistungen meist die Tore und damit auch oft die Punkte. Beim Auswärtsspiel in Gebenbach wird den Abtswindern aber nicht nur ein Knipser fehlen, sondern auch ihr Spielmacher Adrian Dußler. Der 24-Jährige stieg zwar zuletzt wieder ins Training ein, doch sein Coach bremste gleich wieder die Erwartungen. "Wir müssen da vielleicht noch abwarten. Er braucht wohl noch ein bisschen Zeit und die werden wir ihm wenn nötig auch geben", erklärte der Abtswinder Übungsleiter und vermied so erfolgreich einen Einblick in die Personalplanungen für das Spiel in Gebenbach.