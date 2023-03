"Müssen massive Liebe zur Abwehrarbeit entwickeln": Lautern will die 40-Punkte-Marke knacken

Nach vier Punkten aus sechs Spielen will der 1. FC Kaiserslautern gegen Heidenheim endlich das lang ersehnte Ziel erreichen - Trainer Dirk Schuster sieht dabei die Defensive in der Pflicht.

Nach dem erfolgreichen Start ins Jahr 2023, der den 1. FC Kaiserslautern sogar in die Nähe von Relegationsrang drei geführt hatte, durchliefen die Pfälzer zuletzt eine kleine Schwächephase. Nach vier Punkten aus den vergangenen sechs Spielen haben die Lauterer nun weiter ein klares Ziel vor Augen - die 40-Punkte-Marke, oftmals verknüpft mit dem sicheren Klassenerhalt.

Mit 39 Punkten befindet sich der FCK beinahe am Ziel, das an diesem Wochenende jedoch noch deutlich ferner erscheint. Schließlich gastiert mit dem 1. FC Heidenheim ein absolutes Spitzenteam zum Zweitliga-Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Betzenberg. Das betonte auch Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Heidenheim hat eine unglaubliche Zweikampfstärke und eine robuste Mannschaft. Sie stressen den Gegner pausenlos."

Schuster über Heidenheims Entwicklung: "Kann auch ein Vorbild sein"

"Ich rechne auch in diesem Spiel mit einer 'Dreckspatzigkeit' von Heidenheim", erklärte der 55-Jährige weiter, der den Heidenheimer Höhenflug - wie bereits viele vor ihm - auf Trainer Frank Schmidt zurückführte, der auf der Ostalb "eine unglaublich gute Arbeit" geleistet habe. Aus der Erfolgsgeschichte des FCH wollte Schuster die richtigen Schlüsse ziehen: "Dieser Weg kann auch ein Vorbild sein."

Damit die Lauterer jedoch zunächst ihr eigenes 40-Punkte-Ziel erreichen, muss der Tabellensiebte am Samstag erst einmal die beste Offensive der 2. Liga (51 Tore) um Toptorjäger Tim Kleindienst (19 Treffer) aufhalten. "Wir müssen eine massive Liebe zur Abwehrarbeit entwickeln", forderte Schuster am Donnerstag.

Redondo fällt aus - Hercher nach muskulären Problemen noch fraglich

Ein Vorteil war für den FCK-Coach dabei, dass sein Team den FCH auf dem heimischen Betzenberg empfängt: "Die Fans stehen wie der zwölfte Mann, wie eine Mauer hinter der Mannschaft." Knapp 40.000 Tickets sind Stand Donnerstag für die Begegnung bereits verkauft. Auswärts verloren die Pfälzer zuletzt viermal in Serie - ein Blick auf die Statistiken zeigt aber: Der FCK holte - bei einem Auswärtsspiel mehr - in der Fremde bislang nur einen Punkt weniger als zu Hause vor den eigenen Fans.

Zuschauen muss am Samstag Kenny Prince Redondo, der gegen Darmstadt mit einem erneuten Muskelfaserriss frühzeitig ausgewechselt worden war und gegen Heidenheim definitiv ausfällt. Hinter dem Einsatz von Philipp Hercher steht noch ein Fragezeichen. Der 27-Jährige, der sich laut Schuster eine "leichte bis mittelschwere Zerrung am Gesäßmuskel" zugezogen hatte, trainierte am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft.

DFB verurteilt FCK zu Geldstrafe

Am Donnerstagnachmittag wurden die Lauterer zudem zu einer Geldstrafe verurteilt. Das DFB-Sportgericht belegte den Klub wegen "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Geldstrafe in Höhe von 25.800 Euro. Beim Auswärtsspiel in Hannover Ende Januar (3:1) hatten FCK-Fans Pyrotechnik gezündet. Wie der Verband weiter mitteilte, habe der Verein dem Urteil bereits zugestimmt. Dieses ist somit rechtskräftig.